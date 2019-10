Vai ter amostra do Carnaval da Bahia na Itália

Uma semana depois que acabar o Carnaval 2020 em Salvador, a festa será deslocada para a cidade de Milão, na Itália, onde será realizado um Carnaval à moda baiana, com direito a trio elétrico e três atrações da axé music, que serão anunciadas brevemente. Quem anunciou a novidade foi a empresária Dinha Colony, uma fã ardorosa da música baiana, que desembarca para uma temporada por aqui em Novembro.

Em conversa com a coluna, Dinha, que mora na Europa há muitos anos e atua no show business, contou que já está falando com as atrações para viabilizar a realização da festa, que deve atrair muitos brasileiros residentes na Itália. Outra novidade da festa será a presença de um carro LGBT, escolha pessoal de Dinha, que abraça a diversidade em tudo o que faz. Para quem não sabe, ela mantem uma casa de eventos em Milão, a Latin Colony.

O cantor Pedro Pondé está na seleção do Festival da Educadora (foto/Marcelo gandra/divulgação)

Festival da Educadora

O cantor e compostor Pedro Pondé teve a música Pelo Amor de Deu$ selecionada na primeira fase do Festival de Música da Rádio Educadora. Um dos eventos mais importantes para os artistas baianos, o festival tem como objetivo o fomento da produção musical no estado da Bahia e faz a seleção de Melhor Música com Letra, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete Vocal (cantor (a) ou grupo vocal), Melhor Intérprete Instrumental, Melhor Arranjo para Música Instrumental e Melhor Arranjo para Música com Letra. Além da premiação em dinheiro, as músicas serão gravadas no CD da 17ª edição do festival.

Encontro de dois grandes instrumentistas

Um encontro da melhor qualidade reunirá os músicos Armandinho Macêdo e Marcel Powell, que se apresentam nos dias 11 e 12 de outubro, às 20h30, no Café Rubi, em homenagem ao violinista Baden Powell. Batizado de Baden Powell Tribute, os shows serão gravadas para o lançamento de um CD ao vivo. Dois dos mais importantes instrumentistas nacionais, Armandinho é filho de Osmar Macêdo (inventor do trio elétrico, junto com Dodô) e Marcel Powell, filho do próprio Baden Powell. Juntos, eles vão interpretar clássicos como Berimbau, Consolação e Canto de Ossanha, além de temas clássicos do chorinho, como Noites Cariocas e Assanhado. Uma grande apresentação.

Armandinho e Marcel Powell tocam juntos no Teatro Rubi nos dias 11 e 12 (foto/divulgação)

TUM-TUM-TUM*

Aos 23 anos, o cantor Sammuel é o mais novo produto baiano do Trap. Inspirado em cantores como GAAB e Vitão, ele está lançando seu primeiro EP, totalmente autoral, que conta com seis faixas. O produtor musical do grupo Parangolé, Everton Soares, abraçou o artista desde o início da carreira.

A edição 2019 do vitorioso projeto Jingle Bell, uma espécie de Pré-Natal, já está confirmada para o dia 22 de dezembro, na Pupileira. Mais uma vez no comando, o cantor e compositor Bell Marques, que promete um reperório repleto de hits. A produção leva assinatura da Oquei Produ - ções, dos gêmeos Ricardo e Rafael.

O 3º Feijão do dema!, evento em prol de Ademar Andrade, será realizado no Restaurante Quintal da Mangueira, no dia 24 de novembro, a partir das 13h, com toda a renda destinada ao tratamento do artista.Ao lado de Ademar, estarão os cantores Zé Honório, Eric Bohana, e convidados