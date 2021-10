Vai ter Carnaval em 2022 ? Veja o que se sabe até agora

Quando o Carnaval desse ano foi cancelado devido à covid-19, não foram só os foliões que sofreram saudosos, impedidos de pular atrás do trio ou circular pelos camarotes. Junto com a ausência sentida do glitter em cada esquina, as cerca de 1,2 milhão de pessoas que não passaram pelas rotas dos festejos deixaram de gastar cerca de R$ 1,8 bilhão, de acordo com estimativa divulgada no início do ano pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e pela Empresa Salvador Turismo (Saltur). Por esses e outros motivos a ansiedade em torno da confirmação da festa cresce a cada dia. O Alô Alô Bahia procurou nomes-chave da folia baiana para traçar um panorama do que se tem até agora e de perspectivas para 2022.

Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur): “O Carnaval é a nossa principal festa do calendário de eventos, responsável pela movimentação financeira de Salvador, que impacta em praticamente todos os setores econômicos, onde se destacam o turismo, cultura e entretenimento, além de ser um dos mais importantes instrumentos de promoção da cidade. Todas as nossas equipes trabalham nos preparativos para a realização da festa. Com os indicadores sanitários e de vacinação avançando como estão até agora e se seguirmos com a imunização da população, acreditamos ser possível realizar a festa, entretanto essa definição só deverá acontecer no início de novembro”.

Tereza Paim, secretária de Saúde do Governo do Estado: “Avaliamos o cenário epidemiológico diariamente e, no momento, com apenas 50% do público-alvo vacinado com as duas doses, grandes eventos não são permitidos, vide o decreto estadual que limita a 1.200 pessoas. É preciso um esforço conjunto, de toda a sociedade, para viabilizar o retorno seguro de todas as atividades e eventos, a exemplo do Carnaval. Temos quase 2 milhões de pessoas que não foram tomar a segunda dose da vacina e o adequado é que, pelo menos, 80% da população esteja completamente imunizada, ou seja, com as duas doses”

Tinho Albuquerque, diretor da Central do Carnaval: “A não realização das festas em 2021 acarretou um grande prejuízo para a nossa empresa e, também, para a cidade, que tem vocação natural para o turismo de eventos. Para 2022, nossa expectativa é positiva, pois todos os indicadores levam a crer que estamos superando a pandemia, e com o avanço da vacinação as coisas tendem a melhorar. Voltaremos a receber os turistas que, além de trazer alegria, contribuem de forma decisiva para geração de emprego e renda de toda a cadeia produtiva”

Bahia Marina terá festa de Réveillon com diversos shows

A Bahia Marina, em Salvador, receberá uma grande festa de Réveillon, no dia 31 de dezembro, para celebrar a virada do ano. Batizada de Amar 2222, a celebração será, a partir das 20h, entre os restaurantes Soho e Lafayette. Produzido por Licia Fábio e Oquei Entretenimento, o evento terá shows de Filhos de Jorge, Alexandre Peixe e Negra Cor. “Completamos os 15 anos da produtora em 2021, em meio à pandemia. Foram meses difíceis, em que superamos obstáculos, criamos formatos e agora, neste momento de retomada, vamos comemorar a chegada de um novo ciclo, que virá junto com o ano que se inicia. Será um Réveillon inesquecível em todos os níveis”, nos disse Ricardo Cal, sócio da Oquei Entretenimento.

Jantar com o PIB - O publicitário baiano Nizan Guanaes foi um dos convidados do jantar oferecido, nessa sexta, em São Paulo, pelo CEO da Suzano, Walter Schalka. O evento, além de Nizan, reuniu alguns ministros, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, e grandes empresários e executivos, como Sergio Rial (Santander), Andre Araujo (Shell), Tania Cosentino (Microsoft), Marcos Molina (Marfring), Cristiano Teixeira (Klabin) e Gustavo Werneck (Gerdau). Nizan, inclusive, desembarca em Salvador no dia 22 de novembro para prestigiar almoço de negócios promovido pelo Alô Alô Bahia.

Pré-estreia - Wagner Moura chega a Salvador neste sábado (23) para assistir à pré-estreia do filme Marighella, que será realizada na próxima segunda-feira (25) no Teatro Castro Alves. Na ocasião, o baiano receberá a imprensa e convidados para mostrar seu primeiro trabalho como diretor de um longa-metragem.

Hora certa - ACM Neto já estabeleceu uma data para tratar das alianças ao Governo do Estado. Só vai discutir o assunto com os partidos políticos depois de 2 de dezembro, após o lançamento da sua pré-candidatura ao Palácio de Ondina, no Centro de Convenções. Aos mais afoitos, um alerta: não adianta pressionar ou mandar recado pela imprensa. O ex-prefeito tem dito a interlocutores mais próximos que até dezembro vai manter-se discreto e paciente.

Degustação de tapas

O restaurante Al Mare, localizado no Salvador Shopping, incluiu a degustação de tapas entre as suas opções gastronômicas. Todos os dias, um dos dois menus criados pelo chef Jadson Nunes estará disponível - cada um traz sete tapas, como o Shot de Lagosta e o Mini Sanduíche de Cordeiro, por exemplo. Os cardápios serão atualizados a cada dois meses.