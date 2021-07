Vai tomar a segunda dose nesta segunda? Confira pontos de atendimento do mutirão

A partir das 8h desta segunda-feira (19), a Prefeitura de Salvador realizará um mutirão para antecipar a vacinação de pessoas que estão na fila de espera pela segunda dose da Oxford-Astrazeneca. A Operação Estoque Zero pretende aplicar 41 mil vacinas, para completar o esquema vacinal dos indivíduos com data de reforço anotada no cartão de vacina entre os dia 19 e 26 de julho. Os locais de atendimento foram divulgados na tarde deste domingo (18).Veja locais abaixo.



O mutirão foi anunciado no sábado após reportagem do CORREIO mostrar que há 48 mil doses retidas em SSA e mais de 500 mil na Bahia.

De acordo com o prefeito Bruno Reis, a ação tem como objetivo garantir que os cidadãos possam tomar a segunda dose, garantindo a imunização completa contra o coronavírus exigida pelo fabricante.

“Estamos avançando bastante na imunização e precisamos que todos continuem colaborando para que, juntos, possamos vencer esta pandemia o mais breve possível. O intuito da Prefeitura sempre foi de preservar vidas”, afirmou.

Para atender a demanda, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) implantará, além da estrutura convencional com postos fixos e drive-thrus, dois ônibus do MedMóvel em localidades do município com grande concentração de pessoas previstas para receber a 2ª dose da Oxford.

Os agentes comunitários e de combate às endemias também farão a busca ativa dos indivíduos com a realização de visitas domiciliares para sensibilizar as pessoas. Os bairros ainda não foram divulgados.

Das 8h às 16h (Podem procurar os locais abaixo aqueles com reforço até o dia 26 de julho)

Pontos de vacinação de Drive-Thru

- Unijorge

- Centro de Convenções

- Universidade Católica de Salvador (Pituaçu)

- PAF Ondina

- 5º centro (Barris)

- FBDC Brotas

- Faculdade Universo (Avenida ACM)

- Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos)

- Parque de Exposições

- Arena Fonte Nova

- Shopping Bela Vista

- Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos de vacinação

- USF Vila Nova de Pituaçu

- USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança)

- Unijorge (Paralela)

- Universidade Católica de Salvador (Pituaçu)

- 5º centro (Barris)

- USF Federação

- FBDC Brotas

- USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas)

- USF Vale do Matatu

- USF Plataforma

- USF Colinas de Periperi

- USF Vista Alegre

- USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II)

- UBS Eduardo Mamede (Mussurunga)

- Parque de Exposições

- UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora)

- USF Resgate

- USF Fernando Filgueiras (Cabula VI)

- Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros)

- USF Pirajá

- USF Cajazeiras V

- USF Cajazeira X

Das 8h às 16h (Podem procurar os locais abaixo aqueles com reforço até o dia 19 de julho)

Pontos de vacinação Drive-Thru

-Barradão

-FBDC Cabula

- Shopping da Bahia

Pontos fixos de vacinação

-Barradão

-UBS Nelso Piauhy Dourado (Águas Claras)

- USF Curralinho