Vai viajar e não sabe o que levar na mala de mão? A gente te ajuda!

Muitas dúvidas surgem na hora de fazer a mala para uma viagem de ônibus, e sempre tem aquele sentimento de estar esquecendo algo. O passo mais difícil do planejamento para uma viagem é definir o que é mais importante e não pode faltar na mala de jeito nenhum.

Primeiro, é necessário pensar na duração da sua viagem e no seu destino. Se você for viajar da cidade de Curitiba para São Paulo, por exemplo, não esqueça que o tempo por lá é instável, então precisa se prevenir para as mudanças no clima da capital paulista. Agora, se for o inverso, esteja definitivamente preparado para o friozinho da cidade paranaense, principalmente nesta época do ano.

Você já deve ter se planejado para uma viagem e quando estava no caminho lembrou de algo que não colocou na mala, né?! Isso não precisa mais acontecer. Aqui a gente vai te ajudar a montar a lista do que não vai mais faltar nas suas viagens.

Produtos de Higiene Pessoal

Por mais que seja um dos primeiros itens que colocamos na nossa mala, ainda podemos nos atrapalhar na hora de separar o que é essencial. Por isso, coloque em uma necessaire tudo aquilo que você usa diariamente em sua higiene.

Atualmente é possível encontrar os “kit viagem”, conjuntos de recipientes que podem te auxiliar muito na hora de otimizar o espaço da sua mala. Isso te ajuda a não deixar de fora algo que você quer levar e ainda melhora sua organização.

Documentos

Esses também devem estar entre os primeiros da lista quando planejamos uma viagem. Coloque todos aqueles documentos que você acredita que podem ser importantes nesse trajeto, até porque eles serão necessários logo no momento do embarque para o seu destino.

Para não correr risco de perder documentos importantes, leve apenas aqueles documentos que irá precisar mesmo. Hoje em dia é muito mais fácil não esquecer os documentos, já que você pode ter todos eles na palma da sua mão a qualquer momento.

Eletrônicos

Esses são mais alguns itens que não podem faltar na sua mala, já que a tecnologia está presente na nossa vida a todo momento. Seja uma viagem curta ou mais longa, é sempre bom levar algo que possa nos trazer um entretenimento, ou mais que isso, nos ajudar caso ocorra algum imprevisto.

Não esqueça seu celular e seu carregador, eles sempre serão seus aliados em uma viagem. Os fones de ouvido também podem te ajudar a passar um tempo ouvindo sua playlist favorita no caminho.

Cobertor e agasalhos

É sempre bom se prevenir para as mudanças de clima que podem ocorrer durante a viagem, nessas horas ter um agasalho ou um cobertor para se proteger do frio pode ser de grande utilidade.

Dentro dos ônibus o ar-condicionado fica sempre em uma temperatura adequada a todos, mas na hora da parada o clima pode ser diferente. Um agasalho quentinho e fácil de guardar e um cobertor leve vai te salvar nesses momentos.

Não se esqueça!

Antes de sair de casa, faça o checklist de tudo que precisa ser levado e viaje com a segurança de que nada está faltando.

