Vai votar? Veja lista com endereços de todas as seções eleitorais da Bahia

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) alterou locais de votação de pelo menos 13 zonas eleitorais que existem hoje em Salvador. A partir de um levantamento feito pelo CORREIO pelos dados disponibilizados pelo Guia das Eleições do Tribunal, a mudança alterou pelo menos 216 seções eleitorais na capital baiana. Como cada seção tem em média 400 eleitores, isso significa que cerca de 86,4 mil eleitores soteropolitanos terão um local diferente para apertar o botão de confirma, amanhã (15), nas eleições municipais de 2020. Ao todo, Salvador tem 19 zonas eleitorais, 4.235 seções eleitorais e 464 locais de votação. Só não houve mudança de local de votação nas zonas 6, 11, 12, 15, 16, 17.

O motivo principal para a mudança de endereço foi o fechamento de colégios e escolas onde aconteciam as votações, além de muitos deles se encontrarem em reforma neste momento. “Algumas escolas que eram locais de votação infelizmente fecharam, outras não tinham condições de receber as seções ou entraram em reforma e a reforma não acabou a tempo. Isso levou a necessidade de troca das seções”, explicou a chefe da Seção ao Cliente da Coordenadoria de Planejamento de Eleições e de Logística (COELE) do TRE-BA, Glória Tourinho.

Além de novos locais para a votação, houve ainda o remanejamento das seções por conta da pandemia, como foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em outubro deste ano. A equalização da quantidade de votantes por seção visa otimizar a utilização das urnas e uniformizar a quantidade de eleitores, a fim de se adequar aos protocolos sanitários. “Algumas seções foram realocadas a fim de que se tenha o mínimo possível de concentração de pessoas”, explicou o presidente do TRE-BA, Jatahy Júnior.

Alguns exemplos de locais de votação que deixam de existir são o Colégio Estadual Odorico Tavares, no corredor da Vitória. Ele encerrou as atividades em dezembro de 2019 e será leiloado pelo governo do estado. Por isso, os eleitores que ali votavam foram transferidos para prédios da Universidade Federal da Bahia (UFBA), distribuídos entre o Pavilhão de Aulas Reitor Heonir Rocha, também conhecido como Pavilhão de Aulas do Canela (PAC), e nos edifícios das faculdades de Educação, de Direito e de Administração.

Outra modificação ocorreu com o fechamento de uma das sedes da Associação Cultural Brasil e Estados Unidos (ACBEU), também na Vitória. Os votantes têm agora como local de votação a Escola de Nutrição da UFBA. Para quem votava na unidade da Faculdade Ruy Barbosa do Rio Vermelho também terá de mudar de rota. Como a instituição de ensino deixou o prédio e agora encontra-se no Costa Azul (além da unidade Paralela), os eleitores foram redistribuídos e votarão na Unifacs, no Colégio Manoel Devoto e na Universidade Católica de Salvador (UCSAL). Veja a lista completa das modificações no final desta matéria.

A psicóloga Mariana Pita Lima, 36 anos, votava no colégio Anchietinha, no Itaigara. Assim como ela, todos os que votavam ali foram realocados para Faculdade Batista Brasileira (FBB), próximo ao Hotel Fiesta. Ela confessa que não saberia que o local de votação mudou, se não fosse o alerta de um amigo e da própria mãe. A partir daí, fez a consulta no site do TRE-BA. “Olhei por curiosa, porque nem imaginei que tinha mudado. Eu ia parar lá no outro colégio”, conta Mariana.

O TRE-BA não comunicou individualmente os eleitores sobre a mudança, mas divulgou através de veículos de imprensa, no site oficial do órgão e pelas redes sociais. Uma faixa de sinalização será colocada em frente aos antigos locais de votação que deixaram de existir - como no Odorico Tavares, ACBEU, Anchietinha e Faculdade Ruy Barbosa - informando aos cidadãos onde devem votar. No caso das mudanças referentes às seções eleitorais, pessoas convocadas pelo TRE-BA farão a orientação, segundo Glória Tourinho.

Como saber seu local de votação

Para saber se seu local ou seção de votação continua o mesmo, existem algumas formas de consultar. A recomendação do TRE-BA é a utilização do aplicativo E-Título, disponível em iOS e Android, porque a informação é mais atualizada. Através dele, é possível obter tanto a via digital do título de eleitor, quando sua situação eleitoral e local de votação. Outra maneira é fazer a consulta pelo site do TSE (https://www.tse.jus.br/). Quem não tiver acesso à internet, pode ligar para o telefone (71) 3373-7000, que estará disponível para dar instruções no horário da votação, das 7h às 17h. Se a pessoa não souber o CPF ou número do título de cor, pode fornecer o nome completo, nome da mãe e a data de nascimento.

A aposentada Djanira Barreto, 60 anos, conferiu o local de votação pelo aplicativo - com ajuda da filha - e continuará votando na Escola Politécnica da UFBA. Porém, sua seção eleitoral mudou e ela provavelmente deixará de votar no terceiro andar. “Se tivesse mudado para outro lugar, eu não iria [votar]. Mas a seção mudou. Eu tô rezando para que venha para o térreo, porque era no terceiro andar da Politécnica, pense numa escadaria!”, disse Djanira. Ela ainda não sabe se votará nessas eleições. “Os políticos estão deixando muito a desejar”, opina.

Glossário

Seção eleitoral - o local onde os eleitores são recepcionados para votar no dia da eleição, onde ficam as urnas eletrônicas.

Zona eleitoral - região geograficamente delimitada dentro de um estado, gerenciada por um cartório eleitoral, que centraliza e coordena os eleitores ali domiciliados.

Mudanças das seções eleitorais por zona

Zona 1

Colégio Estadual Odorico Tavares mudou para o Pavilhão de aulas do Canela (PAC) e nas faculdades de Educação, de Direito e de Administração da UFBA

Acbeu (Vitória) mudou para na Escola de Nutrição da UFBA

Associação Atlética da Bahia mudou para no Clube Espanhol

Zona 2

As seções 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 166, 117, 142, 338, 375 da Escola Estadual Cupertino Lacerda e as seções 19,20,22,23,24,25,26,27,101,102,368,403 e 505 da Faculdade Rui Barbosa (Rio Vermelho) são agora no Faculdade Unifacs

As seções 40,41,42,43,44,273,356,509 que eram da Escola Oswaldo Cruz e as seções 350, 353, 359, 364, 371, 379, 387, 390, 397, 506 da Faculdade Rui Barbosa (Rio Vermelho) foram transferidas para o Colégio Manoel Devoto

As seções 103, 104, 105, 106, 107, 108 da Faculdade Rui Barbosa foram transferidas para Universidade Católica de Salvador

Zona 3

Escola Lopoldo dos Reis (Dois Leões) mudou para a Escola Municipal da Cidade Nova

Escola Ministro Pires de Albuquerque (Empa) mudou para a Escola Reitor Miguel Calmon (Retiro)

Centro Comunitário São Judas Tadeu mudou para a Escola Municipal de Pau Míudo

Zona 4

As seções 496,497, 498, 499 da Escola Felipe Busquet Anglada são agora no Colégio Santo Inácio

As seções 500, 501, 502 e 503 da Escola Felipe Busquet Anglada estão agora no Colégio Celestin Freinet

As seções 504, 505, 506, 507 e 533 da Escola Felipe Busquet Anglada estão agora no Instituto Social Pindorama

Zona 5

As seções 102, 103, 104, 105, 241 e 249 do Colégio Nossa Senhora do Resgate estão agora na Escola Municipal Antônio Euzébio

Zona 7

As seções 457, 460, 463, 465, 467 e 468 do Colégio Elizabeth Souza estão agora no Educandário Águia Albino

Zona 8

Escola Afonso Temporal mudou para a Escola Municipal São Francisco de Assis

Zona 9

Centro Social da Paróquia São Jorge mudou para a Escola Estadual Ocridalina

Zona 10

As seções 848 e 884 da Escola estadual Tobias Neto estão na Escola Estadual Thales de Azevedo

As seções 849, 850, 851, 852, 873 e 879 da Escola Estadual Tobias Neto estão na Faculdade Baiana de Direito

A seção 694 do Colégio Estadual Angelita Moreno transferida para Escola Professor Rômula Almeida

As seções 631,633, 635 do Colégio Estadual Angelita Moreno transferidas para Faculdade Ibes/FACSAL

Zona 13

As seções 20, 21, 22, 23, 110, 111, 114, 118, 119, 120, 178, 183 e 184 da Associação Cultural dos Estados Unidos (Acbeu) estão no Colégio Bernoulli

As seções 112, 113, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 141 do Colégio Anchietinha estão na Faculdade Batistas Brasileira

A seção 694 Universidade Salgado de Oliveira está no Colégio Sartre Coc

Zona 14

As seções 364, 365, 366 e 367 que eram na Escola Nossa Senhora so Cenáculo estão agora no COlégio Bom Jesus (Tancredo Neves)

Zona 18

As 23 seções do Colégio Estadual Carneiro Ribeiro Filho (Atual Getúlio Vargas) estão na Escola Municipal Nossa Senhora de Nazaré

Quem votava no Colégio Estadual Celina Pinho votará na Escola Estadual Navarro de Brito (1 seção)

Zona 19

As seções 272 e 533 da Escola Municipal Juarez Goes de Souza estão agora no Colégio Estadual de Nova Esperança

Não houve mudança nas zonas 6, 11, 12, 15, 16, 17.

