Vale a pena alugar o carro para um motorista de app?

Com a gasolina no preço que está, vale a pena alugar o carro para motoristas de aplicativo? Vanderson Pereira

Olá Vanderson. Estamos passando por um momento muito delicado no que se refere aos custos de transporte em função das sucessivas subidas dos preços dos combustíveis, e no caso da Gasolina, esse aumento foi significativo nos últimos dois anos, tornando a utilização do carro cada vez mais cara. Em alguns casos trocar o uso do carro particular por uma alternativa de transporte por aplicativo é mais vantajoso, porque o gasto mensal será inferior aos custos de ter um veículo próprio, contudo, alguns fatores precisam ser analisado, como, por exemplo, o percurso que fará diariamente, pois ele é determinante para o resultado da sua análise. Se for distâncias curtas e poucos roteiros, a troca certamente será positiva, mas em casos de necessidades de percorrer muitos lugares e se ainda forem distantes, essa troca pode não ser muito interessante. Uma alternativa é tentar mesclar o transporte por aplicativo com o sistema de ônibus e metrô, isso irá reduzir seus custos significativamente. Mas tenha em mente que essa troca traz algum desconforto, como por exemplo o tempo das viagens que deve ficar maior por conta da espera, assim como os roteiros de final de semana, que se forem longos, podem elevar os gastos no final do mês. Vale lembrar que se for optar por alugar o seu carro para um motorista, terá que constituir empresa para realizar formalmente essa operação, sob pena de sofrer sanções por prática ilegal da atividade.





Edísio, que investimento você recomenda para um resgate daqui a 20 anos? Mário Filho

Olá Mário. Investimentos de longo prazo devem oferecer rentabilidade mais competitiva, diferente das principais opções de renda fixa que encontramos nas instituições financeiras. Um planejamento para 20 anos pode ser realizado com Fundos de Previdência ou Fundos Imobiliários de Longo Prazo, estes, com um bom nível de segurança para investidores mais conservadores. Caso tenha uma propensão ao risco e dependendo do objetivo desse investimento, pode mesclar com Fundo de Ações Administradas, para garantir uma rentabilidade média anual bem melhor que apenas utilizando os produtos de renda fixa. Contudo, Mário, recomendo que verifique com cuidado esse seu planejamento e faça a opção da Previdência apenas se o prazo for longo, para aplicações com tempo inferior a cinco anos pode não ser muito interessante esse produto.





Que aplicação você recomenda para funcionar como capital de giro de um pequeno negócio? Bruno Oliveira

Olá Bruno. Quando estamos falando de otimizar os ganhos financeiro aplicando o capital de giro da empresa, precisamos ficar atentos para não desviar do objeto principal do seu negócio, para isso, escolha os Fundo de Renda Fixa, ou Fundo Referenciado DI, com liquidez diária. São produtos que não oferecerão grandes rentabilidades, até porque o objetivo nesse caso é preservar o patrimônio, garantindo uma rentabilidade melhor que Poupança e acima da inflação, para ter ganho real sem correr grandes riscos. A maioria das instituições bancárias oferecem opções já vinculadas à conta corrente com aplicação e resgate automático, mas a rentabilidade é pouquinha. Se o seu capital de giro puder ficar aplicado por pelo menos 30 dias, os fundos de investimentos serão uma boa opção, caso contrário, estude a viabilidade antes, pois o IOF que é cobrado apenas nos primeiros 30 dias, vai reduzir seu ganho.