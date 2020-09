Vale a pena contratar um empréstimo na pandemia?

Vale a pena contratar um empréstimo agora e quitar as dívidas que foram feitas durante esse momento de pandemia, ou é mais prudente, aguardar até que o valor do meu salário seja reintegrado, sem a redução? Anônimo

Olá Anônimo. O gerenciamento das dívidas, nesse momento de pandemia, deve ser observado com muita atenção, ainda que não seja o principal item a ser priorizado nesse momento de pandemia. Tomar um empréstimo para quitar as dívidas e concentrar tudo em um só pagamento, é uma boa estratégia, ainda mais se esse crédito for a uma taxa baixa, contudo, tomar essa decisão sem ter a perspectiva da renda já definida, é um pouco arriscado. Isso pode lhe conduzir a um novo compromisso financeiro com risco de inadimplência, e se isso acontecer, sua margem de negociação será muito baixa além do pagamento de novos juros. A melhor coisa a fazer é se preparar para essa negociação, verificar as opções de linhas de crédito que possui, e quando retomar sua atividade normal de trabalho e ter sua renda reestabelecida, executar de forma planejada a contratação do empréstimo. Isso garantirá uma melhor estabilidade financeira, e lhe dará mais conforto na hora de negociar a quitação ou parcelamento da dívida.



O comércio retomou suas atividades, assim como os principais setores da economia. Quando a crise vai terminar? Murilo Oliveira

Olá Murilo. Essa é a pergunta do milhão. Difícil prever com exatidão quando essa crise vai acabar, ainda que estejamos tentados a isso, afinal, é desejo de todos que a economia retorne à normalidade, que as questões de saúde se estabilizem e possamos retomar o convívio social com segurança. Estamos com bons sinais de recuperação, que são algumas praças retomando suas atividades comerciais, claro que a evolução vai depender dos índices de saúde, mas a expectativa é que tenhamos, ainda que de forma gradativa, uma retomada da economia. A normalidade, na minha opinião, vai demorar um pouco, não dá para definir um prazo sem um alinhamento pleno com a área da saúde, sem um tratamento terapêutico e sem uma definição concreta da vacina, fica impossível qualquer analista econômico definir quando teremos a normalização das ações. Minha expectativa é que tenhamos um retorno gradativo com a descoberta da vacina, mas que conviveremos durante um bom tempo com algumas restrições e novos hábitos de convívio social.





