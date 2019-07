Com a adesão automática valendo, vale a pena se manter no cadastro positivo? Diego Oliveira

Olá Diego. O cadastro positivo passa a ser automático e compulsório, ou seja, todas as pessoas estarão automaticamente inscritas nesse novo sistema. Ele reúne vantagens e desvantagens, contudo, entendo que esse processo tem a função de educar melhor o consumidor, a partir do momento em que, tendo ciência que seus dados estão sendo analisados em toda sua abrangência, a tendência é que os usuários tenham mais disciplina e cautela na hora de decidir contrair uma dívida ou realizar um pagamento. Esse processo vai tornar mais justa a análise financeira para oferta de crédito e espera-se que os bons pagadores tenham taxas mais competitivas caso precisem de linhas de crédito. A desvantagem é que ficamos todos mais expostos em relação às informações cadastrais, principalmente no que tange a análise de crédito, dando mais instrumento de análise para as instituições financeiras ficando o consumidor sem muita opção, exceto cumprir rigorosamente com suas obrigações.





Qual a dica para investir em ações? Maurício Pereira

Olá Mauricio. Investimento no mercado de ações, o que chamamos de Renda Variável, está se tornando cada dia mais comum, motivado principalmente pelo crescimento das fintechs, concomitante ao aumento de canais de informação a respeito do tema. Não se pode desprezar o nível de volatilidade que possui esse tipo de mercado, com variações para mais ou para menos, que podem gerar bons ganho ou sensíveis perdas. Para investir bem nesse segmento, é importante estudar bastante para ter condições de analisar cenário e contestar decisões, mesmo vindas de especialistas. Uma boa alternativa para esse tipo de investimento, é buscar Fundos de Ações que possuem um administrador cuja função é encontrar os melhores investimentos para rentabilizar o Fundo, aumentando os ganhos dos investidores.





Como planejar o pagamento das dívidas mais caras? Anônimo

Olá Anônimo. Para ter êxito na gestão das dívidas, é consenso que iniciar as negociações e pagamentos pelas dívidas mais caras é o caminho, mas para ter sucesso é fundamental planejar essa negociação. Entenda como funciona seu orçamento doméstico para identificar qual valor mensal é possível separar para pagamento de dívidas. Com essa informação em mãos, procure a instituição financeira onde possui a divida mais cara e apresente uma proposta que caiba no seu orçamento, sem se preocupar se o que está propondo tem coerência financeira ou não. O importante é ter ciência de que os valores negociados precisarão ser honrados por você. Se fizer diferente, pode elevar ainda mais sua dívida, portanto, não aceite acordos que não terá condições de honrar.



Com a reforma da previdência, qual vai ser a melhor opção de investimento para ter uma aposentadoria tranquila? Ana Brasil

Olá Ana. A reforma da Previdência Social vai promover uma significativa mudança na forma do brasileiro planejar o seu futuro, inclusive incentivando pessoas como você a buscarem opções alternativas e complementares para aposentadoria. Na definição de um produto financeiro de longo prazo para garantir uma renda complementar ao se aposentar, é preciso tomar alguns cuidados: o primeiro deles é escolher um produto com baixo risco, evitando supressas no futuro. Outro fator importante é a rentabilidade. É possível encontrar opções com boa rentabilidade e risco moderado, melhorando o aumento patrimonial ao longo dos anos. Para montar uma boa carteira, mescle entre Fundos de Previdência com rentabilidade acima de 130% do CDI, e Fundos de Investimento de longo prazo, dessa forma, vai conseguir uma boa rentabilidade média e manter a sua carteira protegida, com um risco aceitável.