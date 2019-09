Vale busca 120 trainees para áreas funcionais ou da cadeia produtiva

A Vale está com inscrições abertas, até 1º de outubro, para o seu programa de trainee. A mineradora oferece 120 vagas para as áreas funcionais (qualquer curso de graduação) ou da cadeia produtiva (formação em Engenharia ou Geologia). Os aprovados começarão a atuar na empresa no próximo mês de janeiro e terão direito a salário compatível com o mercado, plano de previdência privada, seguro de vida, participação nos lucros, assistência médica e odontológica e auxílio farmácia. Inscrições: no site www.vale.com/trainee.

Prefeitura de Paratinga

A Prefeitura de Paratinga, a 734 quilômetros de Salvador, abriu inscrições para concurso público com 69 vagas, sendo de 13 (agente comunitário de saúde) para contratação imediata. Inscrições podem ser feitas até o dia 29 deste mês, no site https://concursos.msconc.com.br.

Seleção

O processo seletivo da Vale envolve três etapas: um desafio online, uma dinâmica de grupo virtual e, por fim, uma avaliação presencial com a participação dos executivos

Ano passado

Na edição de 2019 foram contratados 27 profissionais do Brasil, 7 no Canadá e 5 de Moçambique