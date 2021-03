Vale mais a pena declarar o IR logo ou próximo do prazo final?

Vale mais a pena declarar o IR logo no início, ou próximo do prazo final? Ana Lima



Olá Ana. O prazo para declaração do imposto de renda pessoa física, exercício 2020/ ano-calendário 2021, vai até 30 de abril desse ano. Estão obrigados a declarar, contribuintes que com renda anual superior a R$ 28.559,70, ou que receberam rendimentos isentos com soma superior a R$ 40 mil, dentre outras condicionantes que podem ser consultadas no site da Receita Federal. Quem tem imposto a ser restituído pode receber a restituição já a partir de maio. Claro, que se você se adiantar e declarar logo no início receberá primeiro. Mas, não tiver imposto a restituir não faz diferença o momento da declaração, exceto, se houver alguma irregularidade pega pela malha fina, o vai que lhe dar condição de resolver mais rápido. Aqueles que deixam para o final, devem receber o valor corrigido pela Selic (taxa básica de juros) até a data da restituição. É uma questão de estratégia: se não houver necessidade desse valor agora, vale a pena deixar para recebê-lo mais tarde, em um momento mais oportuno conforme seu planejamento financeiro.





Como funciona o crowdfunding de investimento? Pedro Rafael



Olá Pedro. O crowdfunding é um modelo de financiamento coletivo, uma espécie de fundo de investimento, que tem como objetivo captar recursos para startups que demandem capital para desenvolvimento de seus produtos ou serviços. As operações funcionam como uma alternativa de aplicação para investidores, conhecidos com “anjos” que ofertam recursos para financiar esses projetos. A partir de uma ferramenta eletrônica, os recursos são movimentados chegando até o destino. Na modalidade, o investidor pode receber um retorno futuro.Ou seja, o crowdfunding de investimento assume características bem marcantes do mercado financeiro.









Tem dúvidas sobre Finanças Pessoais? Mande um e-mail para carteiracorreio@redebahia.com.br