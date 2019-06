Valéria: chamas em galpão da Ortobom atingiram 20 metros

As chamas que atingiram um galpão da Ortobom que funciona no bairro de Valéria, na Rua Eurico Temporal, na madrugada deste sábado (29), chegaram a uma altura de 20 metros. Segundo informações do coordenador de Operações do Corpo de Bombeiros, o capitão André Matos, foram usados 15 mil litros de água para debelar o incêndio, que foi considerado de grande proporção. O galpão possuía 12 metros de altura e, aproximadamente, o tamanho de um ginásio de esporte. Durante o incêndio, a estrutura do teto, que era de um material metálico, desabou.

No local estavam armazenados material para confecção de colchões, máquinas, compressores e colchões prontos. Houve perda total. Os bombeiros conseguiram impedir que as chamas passassem para outro galpão que funciona como depósito de colchões e fica a 1,5 metro de distância do que foi destruído pelo fogo. Não houve vítimas e as chamas não atingiram imóveis vizinhos.

No entanto, uma família que morava no imóvel mais próximo ao galpão teve que sair de casa por conta da alta temperatura do local, mas a estrutura da habitação não foi comprometida, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Representantes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) também estiveram no galpão e informaram que há risco de desabamento.

Foto: Divulgação/Codesal

De acordo com o capitão, um vigia ouviu um estouro na parte interna do galpão, na madrugada, e logo em seguida já foi surpreendido pelas chamas. Foi então que ele acionou o Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Só o resultado da perícia da Polícia Técnica é que vai apontar as causas.

As equipes chegaram ao local por volta das 4h. A operação durou até 7h e contou com três viaturas de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, uma viatura de resgate, um caminhão pipa da Embasa, além da atuação de 25 bombeiros. Além do Corpo de Bombeiros, técnicos da Embasa, Codesal e os brigadistas do local atuaram no combate.

O espaço que pegou fogo pertence à fábrica de colchões Ortobom e fica em frente a outro galpão da empresa de colchões, que pegou fogo há três meses. O CORREIO tentou contato com a Ortobom, mas até o momento não obteve sucesso.