Valeu, foi bom, delete! Grazi Massafera apaga fotos de Caio Castro

Grazi Massafera apagou imagens que aparecia ao lado do ex-namorado Caio Castro do seu perfil no Instagram. Algumas imagens de Caio foram retiradas, mas outras permanecem, como a que a atriz aparece com Caio na Chapada dos Guimarães.

Grazi apagou algumas imagens do seu Instagram (Foto: Reprodução)

"Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história", disse Grazi ao comentar o término.

Caio, porém, não apagou nenhuma das fotos de Grazi até o momento. Ele descartou traição ao ser apontado como affair da atriz Larissa Bonesi.

"Nunca fomos de falar da nossa relação, nunca expusemos muita coisa sobre nós, e não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma traição, passa falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos antes de mais nada, nosso amor", disse ele, acrescentando: "Se eu puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando, eu e Grazi".