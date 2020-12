'Vamos levar a apuração a fundo' diz Bellintani sobre caso Ramírez

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre a acusação de racismo feita pelo volante Gerson, do Flamengo, contra o meia Juan Pablo Ramírez, do Bahia, durante a derrota do tricolor para o time carioca por 4x3, neste domingo (20), no Maracanã.

Durante o desembarque da delegação em Salvador, Bellintani concedeu entrevista à TV Band e falou sobre o possível crime. Segundo ele, o Bahia está fazendo uma apuração rígida para comprovar se a injúria realmente aconteceu.

"Temos o dever de levar essa apuração a fundo, é o que nós estamos fazendo. Ao mesmo tempo permitir o contraditório, a autodefesa, ouvir o jogador. Depois disso tudo, com a maior rapidez, mas ao mesmo tempo com toda responsabilidade e firmeza, tomar a decisão que precisa ser tomada", disse Bellintani.

"Estou conversando com ele (Ramírez) desde ontem, hoje de manhã também. Ele nega, diz que houve muito bate-boca durante o jogo, de ambas as partes, mas que em momento nenhum proferiu palavras racistas. Naturalmente temos que dar ao jogador o benefício da dúvida e o direito que ele tem de se defender. Mas por outro lado, também entender que a voz das vítimas de casos de racismo também é muito importante e precisa ser levada em conta de forma substancial. O Bahia entende que a voz da vítima é importante, como o direito de defesa. E vai entender esse processo como um processo muito importante para que a gente fortaleça a prática antirracista no futebol, mas também dando ao atleta o direito da autodefesa", continuou.

Questionado se o contrato de Ramírez será rescindido caso o crime fique comprovado, Bellintani não deu detalhe de qual punição vai ser aplicada, mas reforçou que o clube não será conivente com tal prática.

"Estamos buscando entender a defesa do jogador de que não falou nada, se há comprovação de que ele não falou, e naturalmente as palavras de Gerson, que são fortes e devem ser levadas à sério, se haverá comprovação do que Gerson falou. Entendendo isso tudo, pedimos as imagens à TV e a à CBF, já olhamos a súmula do jogo, e com base em tudo isso vamos fazer uma apuração rígida e fazer valer a nossa responsabilidade de um clube que sempre promoveu políticas antirracistas, mas também vai dar ao atleta o direito de defesa", finalizou.

Enquanto o caso é investigado, Ramírez foi afastado das atividades do Bahia. Nesta segunda-feira (21), a delegada Marcia Noeli, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, do Rio Janeiro, intimou o meia, o técnico Mano Menezes e árbitro da partida entre Bahia e Flamengo, Flávio Rodrigues de Souza a prestarem depoimento presencial sobre o caso de injúria racial contra o volante Gerson, do Flamengo.