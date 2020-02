'Vamos muito fortes para conseguir esse triunfo', garante Alesson

O Bahia sub-23 entrará em campo neste domingo (9), às 16h, pelo Campeonato Baiano. O rival da vez é o Jacobina, o lanterna da competição, fora de casa. Se ganhar, o tricolor fica pelo menos uma semana na liderança - o atual 1º colocado, Atlético de Alagoinhas, só entrará em campo no dia 15, contra o Vitória, no Barradão.

Para o meia Alesson, agora é a hora de ocupar a ponta da tabela. "No último jogo [contra o Jacuipense], deixamos escapar a vitória ali. Mas serviu como aprendizado para nossa equipe. Tivemos a semana inteira para trabalhar para esse jogo contra o Jacobina. Acho que estamos muito bem preparados. Professor Dado aplicou grandes sessões de treinos para nós e acho que vamos muito fortes para conseguir esse triunfo fora de casa", afirmou.

Contra o Jegue do Sertão, a partida será no Estádio José Rocha. O local não preocupa muito a Alesson. "Não conheço o gramado. Pelo que me falaram, é um pouco inferior ao nosso. Mas acho que nossa equipe tem qualidade para se adaptar aos gramados, colocar a bola no chão, tentar jogar. Essa é a nossa característica, tentar jogar o jogo apoiado, fazer com que a bola rode para os lados. E a gente vai tentar jogar, fazer nosso melhor e sair com o triunfo, com fé em Deus".

O meia, aliás, foi titular do Bahia, pela primeira vez, contra o Jacuipense, no lugar de Gabriel Esteves. Para o jogador, a concorrência pela posição é saudável.

"Ele [Dado Cavalcanti, técnico da equipe] está deixando o grupo muito bem, muito tranquilo a isso. É uma disputa sadia, onde nosso elenco é enxuto, mas de grandes jogadores. Acho que está sendo uma disputa muito gratificante para o clube e para os atletas, que vão crescendo".