Vamos transformar o Vitória

Assumir o Vitória no meio de uma temporada altamente competitiva como a disputa da Série B não foi fácil, especialmente pela situação financeira e administrativa encontrada naquele maio de 2019. O paciente estava na UTI e respirava por aparelhos. Nossa alma rubro-negra estava perdida. O cenário era realmente dramático. É lógico que pretendíamos alçar o Vitória à elite do futebol brasileiro, mas, diante do quadro, tínhamos a consciência que não seria uma tarefa das mais simples. Atuando com a locomotiva em movimento, ao final dos 90 minutos e com muitas dificuldades operacionais, conseguimos preservar o Vitória na Série B. Longe de ser nossa visão, naquele momento o fato representou a certeza de um 2020 mais promissor.

Nosso grupo retornou ao Leão porque somos reconhecidos por aquilo que na filosofia francesa é chamado de élan vital (ímpeto vital), isto é, nossa capacidade de unir e agir, inclusive nas adversidades. Iniciamos 2020 em alta voltagem. Nosso planejamento envolve fortalecer o nosso core business, o futebol, montando um time de profissionais (comissões técnicas e jogadores) talentoso e valoroso do ponto de vista da doação integral ao Vitória. Garanto a vocês que, em 2020, devolveremos ao torcedor o orgulho de ser rubro-negro.

Somos vocacionados para revelar talentos, nossa história mostra isso. Nos anos 90, fomos o time brasileiro com o maior número de jogadores exportados para o exterior. Priorizar nossa “fábrica de talentos” será nossa concentração número 1 em 2020. Além de uma convicção pessoal, é nossa única saída. Hoje, nossa média de idade já é de 24 anos e queremos baixá-la ainda mais, mas sem esquecer da experiência daqueles atletas e treinadores com notáveis contribuições ao mundo do futebol, a exemplo de Geninho e Agnaldo Liz.

São muitos os projetos que temos para o ano. Outra ação que brevemente será lançada é o nosso Código de Conduta, que regulará as relações do Vitória com seus stakeholders. Vivemos a era da hipertransparência e precisamos demonstrar aos potenciais investidores que temos uma governança robusta e segura. Sempre fomos pioneiros no modelo de gestão profissional e assim continuaremos. Também estamos concluindo propostas para investimentos estruturantes em nosso complexo esportivo, trazendo outras receitas para o nosso caixa para além da bilheteria e da venda de atletas. Um exemplo é a nossa Academia, matriz do novo Programa de Coaching Esportivo.

Torcedor, estamos preparando o Vitória para um novo tempo de desenvolvimento esportivo. Em breve, faremos ressurgir a “juventude cara pintada”, trabalhando na formação de novos torcedores e num novo posicionamento de marketing. Nossa comunicação estará cada vez mais digital.

Nosso modelo de gestão responsável e inovador permitirá novos saltos para o Clube, mas precisamos muito do seu engajamento. Fazer parte do programa Sou+Vitória é, no momento, a principal forma de contribuir com esse novo ciclo do Vitória. Acredite e apoie, pois já começamos a transformar o nosso Vitória. O sócio é o agente mais importante do clube.

Paulo Carneiro é presidente do Esporte Clube Vitória