Vans inaugura primeira loja em Salvador nessa quinta; saiba onde

A Vans, marca original dos esportes de ação e ícone global da expressão criativa, irá inaugurar sua primeira loja na Bahia. De acordo com o portal Alô Alô Bahia, a Vans Store começará a funcionar, nesta quinta-feira (30/), no Salvador Shopping, em mais uma etapa do estruturado plano de expansão da empresa.

A loja baiana terá 89m2 e seguirá o conceito mais atualizado de varejo global da marca, oferecendo as principais experiências, campanhas e produtos encontrados nos maiores mercados do mundo.

Personalizada cuidadosamente por intervenções de talentos naturais de cada região, todas as Vans Stores celebram a importância global da marca, adaptadas para elevarem a relevância artística brasileira, tangibilizando a missão da Vans de possibilitar a expressão criativa por meio dos Esportes de Ação, Música, Arte e Cultura de Rua.