Varejo baiano pode deixar de faturar R$620 milhões com feriados

Em 2021, o comércio varejista da Bahia deve deixar de faturar R$619 milhões por causa dos 11 feriados (nacionais e estadual) e 4 pontes (dia útil em que não se trabalha, intercalado entre um feriado e um fim de semana), de acordo com projeções da Fecomércio-BA. Tradicionalmente, é feita uma comparação de perdas em relação ao ano anterior. Todavia, 2020 foi completamente atípico em decorrência da pandemia - os feriados praticamente não existiram por conta do isolamento social.

Segundo a Fecomércio-BA, o grupo que deve ter a maior perda é o das “Outras Atividades”, composto por venda de combustíveis para veículos, artigos esportivos, lojas de chocolates, entre outros. Na sequência, vem os supermercados. Os outros prejuízos são das seguintes atividades: farmácias e perfumarias, móveis e decoração e vestuário e calçados. “A perda de faturamento se dá principalmente pela redução da compra por impulso”, nos disse Guilherme Dietze, consultor econômico da entidade.



Programa de domingo

A esperada reunião da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) será realiza neste domingo, a partir das 10h, com transmissão ao vivo, pelo Facebook e YouTube. Na ocasião, a entidade irá oferecer um veredicto que permitirá – ou não – o uso emergencial das vacinas contra a Covid-19, que foram registradas no Brasil.

Luiz Mendonça Filho (divulgação)

Grupo LM adquire mais uma concessionária

O Grupo LM inicia o ano de 2021 com a expectativa de continuar em crescimento nos diversos segmentos em que atua. Para isso, pretende aumentar a frota de veículos da LM Frotas, diversificar o portfólio de plataformas elevatórias da AuraBrasil e adquirir mais uma concessionária de caminhões e ônibus da Volkswagen MAN. O presidente do grupo, Luiz Mendonça Filho, está otimista. “Estamos em etapa de fechamento dos balanços das empresas e a expectativa geral para os negócios do Grupo LM é de continuar em crescimento”, afirmou ele, que é também o fundador da corporação.



Injetando investimentos

Pela primeira vez em sua história, o Ministério do Turismo ofereceu apoio financeiro para a realização de ações de promoção de destinos turísticos brasileiros a todas as unidades da federação, de uma só vez. A Bahia receberá R$500 mil. O objetivo, de acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, é apoiar a Secretaria de Turismo do Governo do Estado da Bahia na construção de campanhas promocionais com foco no turismo interno e de proximidade (curta distância), que, seguindo as tendências mundiais, será um forte impulsionador da retomada do turismo.

Joaquim Correia de Melo Neto (divulgação)

Nova gestão

A gestão do Shopping Paseo, administrado pela Enashopp e localizado no Itaigara, em Salvador, acaba de passar por mudanças. O novo gerente-geral do empreendimento é Joaquim Correia de Melo Neto, de 40 anos. Correia possui sólida experiência no segmento de shopping centers, tanto no campo administrativo-financeiro como na área de operações, com atuação nos mercados do Rio de Janeiro e da Bahia. “Estamos preparados para enfrentar os desafios desse novo cenário ao lado dos nossos lojistas, clientes e fornecedores, e com a certeza do êxito de retomada do crescimento no setor”, nos disse Joaquim. Ele atuará no empreendimento ao lado de Manoela Fernandez, que acaba de assumir a gerência de Marketing.



Bruna e Ana Lúcia Martins (foto: Alô Alô Bahia)

Bodas de prata

O Grupo Mignon, fundado em 1995 pelos empresários Ana Lúcia e Evaldo Martins, acaba de completar 25 anos de atuação em Salvador. "Trabalhar tanto e olhar para o Mignon Restaurante e o Mignon Buffet nos dá muita satisfação e o sentimento de que caminhamos certo para chegar aonde estamos. É muito bom saber que tudo está cada dia melhor e que podemos contar com nossos filhos nessa jornada daqui pra frente", disse Ana Lúcia Martins sobre o negócio, que, por conta de sua qualidade reconhecida, abriu espaço também para o serviço em eventos de pequeno, médio e grande portes. Essa expertise vem sendo usada para garantir novidades para 2021. "Estamos estudando muito, nos aprimorando mais e com novos projetos pela frente. O Mignon vai estar sempre inovando para agradar", afirmou.



Maria Carvalho e Isabel Campos (divulgação)

Frutos do mar

As empresárias Maria Carvalho e Isabel Campos se unem, mais uma vez, para lançar uma proposta inédita em Salvador. O Mr. Blue será um delivery especializado em sanduíches de frutos do mar, que iniciará em soft opening a partir da próxima quarta-feira . O horário de funcionamento do restaurante será de terça a domingo, das 18h às 23h, e os pedidos serão realizados através do Ifood. O cardápio foi elaborado por Peu Mesquita – chef baiano formado pelo Instituto Italiano de Culinária, em Piemonte, e que comandou a cozinha do M´Ar Gastronomia.



Temporada baiana

Ao lado do filho João, a atriz Marisa Orth tem circulado discretamente por Salvador desde o começo do ano. Na semana passada, esteve na casa de Vik Muniz e Malu Barreto, no Santo Antônio Além do Carmo. O encontro reuniu os amigos de longas datas Giovanni Bianco e Gringo Cardia, este último finalizando a curadoria da Casa da Música Brasileira, no Comércio. Na quarta-feira, Marisa caminhou pelo Centro Histórico, com direito a passagem pela Fundação Pierre Verger e parada no Cafélier, onde foi recebida pelo proprietário, o artista Paulo Vaz.