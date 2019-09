Vasco é um dos cinco 'fregueses' do Bahia no atual Brasileirão

Quando a manhã deste sábado (7) chegar em seus contornos finais, às 11h, o Bahia vai entrar no gramado de São Januário para enfrentar um dos poucos “fregueses” que tem no Campeonato Brasileiro: no histórico contra o Vasco, são 16 vitórias do time baiano, 17 empates e 12 derrotas em 45 partidas pelo torneio nacional contadas no formato unificado, desde 1959.

Além do Vasco, os clubes da atual edição que “devem” ao Bahia são somente Botafogo, Avaí, Ceará e CSA, última presa do tricolor na Fonte Nova, na rodada anterior. Fazendo frente ao seu próximo adversário, além de disputar os três pontos da partida e tentar entrar no G6, o Bahia também pode conseguir um desempate histórico contra a equipe cruzmaltina.

Até aqui, os dois times já jogaram 24 vezes com mando de campo do Vasco na Série A e o saldo parcial indica equilíbrio. Cada um venceu sete partidas e houve dez 10 empates. Ou seja, quem vencer, toma a frente - pelo menos no recorte das partidas realizadas no Rio de Janeiro.

Palco do jogo, São Januário oferece uma leve vantagem aos donos da casa. Foram 19 confrontos pela Série A, com cinco triunfos tricolores, seis cariocas e oito empates. A última vez que o Bahia venceu por lá foi há praticamente sete anos. Era 9 de setembro de 2012 quando o Esquadrão foi até o estádio vascaíno e goleou por 4x0 com dois gols de Souza e dois de Jones Carioca.

Desde então, foram mais duas partidas em São Januário e em ambas as ocasiões o Vasco venceu por 2x1. Ainda houve um empate em 1x1, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão de 2013, mas a partida aconteceu no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Fernandão marcou o gol tricolor naquele dia.

E hoje?

No presente, a realidade dos dois times se distingue. O Bahia chega à 18ª rodada como oitavo colocado, com 27 pontos. São sete a mais em relação ao Vasco, 15º na tabela. O time carioca chegou a ocupar a lanterna no início do campeonato e faz uma campanha de recuperação na parte de baixo da tabela. Após abrir seis pontos para o Z4, tenta agora se consolidar no pelotão intermediário.

Já o tricolor, com pontuação igual a Atlético-MG (7º) e Internacional (6º), sabe que uma vitória no Rio pode fazer o time terminar a rodada dentro do G6, a zona de classificação para a Copa Libertadores da América.

Essa possibilidade se deve à boa fase do time treinado por Roger Machado, que está há sete jogos sem perder no Brasileirão, com três vitórias e quatro empates no período. A última derrota foi no dia 13 de juho, por 1x0 para o Santos. Só o Corinthians, há oito jogos sem perder, está em uma sequência invicta maior.

Concorrente direto do Bahia, o Inter também entra em campo também neste sábado, quando recebe o São Paulo às 19h, e jogará com time reserva no Beira-Rio porque os titulares serão poupados para a final da Copa do Brasil, quarta-feira (11), contra o Athletico-PR. O Atlético Mineiro visita o Botafogo no domingo (9), às 16h, no Engenhão.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro | Série A | 17ª rodada

VASCO x BAHIA

Data: 07 de setembro de 2019 às 11h | Estádio: São Januário-RJ;

Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Henriquez, Castán e Henrique; Fellipe Bastos, Raul e Marcos Junior; Danilo Barcelos, Rossi e Marrony. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ronaldo (Guerra); Élber (Arthur Caíke), Lucca e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Jean Marcio dos Santos (RN).

*com supervisão do editor Herbem Gramacho