Vazios, supermercados aguardam fila quilométrica só para véspera de Natal

Na última semana antes do Natal, a movimentação nas lojas das grandes redes de supermercado ainda está abaixo do esperado para o período. Mas, ainda assim, os representantes do setor preveem na Bahia um crescimento de 11,7% em dezembro de 2022, quando comparado a 2021, segundo estima a Fecomércio-BA. O faturamento deve ser de R$ 1.908.127 bilhão, ou seja, R$ 200.409 milhões a mais que no último ano.

Prestes a comemorar o Natal com toda a família reunida após dois anos de pandemia, os baianos devem ir aos supermercados para montar a ceia natalina só de última hora. Gerentes comerciais e consumidores ouvidos pela reportagem em estabelecimentos de Salvador acreditam que o movimento irá se intensificar entra a quarta-feira, 21, e o sábado, 24, véspera do feriado natalino. O setor de alimentação e bebidas é o que espera maior demanda.

Educador financeiro e consultor econômico da Fecomércio-Ba, Guilherme Dietze explica que o crescimento é esperado devido ao recebimento do décimo terceiro, cuja segunda parcela deve ser paga até esta terça-feira (20). A queda da inflação e dos casos graves da covid-19 também são fatores que contribuirão com o aumento da demanda pelos itens da ceia. “A animação está muito maior que anos anteriores”, observa.

O Natal da bancária Nilda Cunha, 55, mudou de 2021 para 2022. Enquanto que no último ano ela comemorou apenas com o marido e mãe, neste ano, filho, neta e nora vem de São Paulo para festejar. Embora a data chegue em menos de sete dias, a bancária só vai às compras na quarta (21) porque está contando com “ajudinha” do salário extra e queda de preços. “Estou esperando chegar mais perto da data para ver se abaixa o preço do peru”, diz rindo.

Já a militar Mone Farias, 50, recebeu adiantado e foi às compras na segunda (19), no entanto, o custo desagradou. Ela planeja gastar cerca de R$ 1 mil no cardápio natalino e prefere comprar tudo logo. “É melhor comprar agora porque corre risco de não achar depois. Já até aconteceu comigo, não achei o peru aí substitui pelo chester”, conta. “Também estou procurando descontos mas não estou achando muitos não”, reclama.

Mone é de Chapada Diamantina, veio a Salvador para consulta médica e aproveitou para fazer compras (Foto: Esther Morais / CORREIO)

Compras só na véspera de Natal

Gerente de Marketing e Ouvidoria do Hiperideal Amanda Kruschewsky revela que o movimento já superou de 5% a 7% as compras do Natal 2021, mas o pico de vendas é a partir do dia 21. Outro ponto a se considerar são as vendas online, que tiram os clientes das lojas presenciais. No Hiperideal a modalidade virtual representa 10% do faturamento e oferece frete grátis para compras da família Heineken acima de R$ 50.



Gerentes comerciais que pediram anonimato para não identificar as empresas revelam desânimo de ter as prateleiras cheias, mas pouco movimento. A esperança é que nos próximos dias as pessoas finalmente vão às compras. De 10 clientes que a reportagem encontrou nos mercados, apenas um estava comprando produtos específicos para o Natal, como panetone, queijo do reino e peru. Nos outros casos, os carrinhos eram uma mistura em que predominavam as compras do mês e um ou outro artigo natalino.

Houve até quem esqueceu de fazer a lista do Natal. A bancária Ana Oliveira, 53, estava no supermercado fazendo as compras da semana e só lembrou que também tinha que listar a ceia de Natal após contato com a reportagem. Agora o planejamento é fazer de última hora. “Estava no modus operandi e esqueci dessa compra a mais”, diz surpresa.

Sorteios e descontos

O Mercantil Atacado está com uma campanha especial que pode dar até R$ 500 de desconto para clientes no caixa. Para concorrer basta realizar acima de R$ 200 em compras nas lojas da rede com produtos de marcas, como Sadia, Devassa, Bhrama. Caso seja um dos sortudos, o desconto aparecerá no momento da finalização da compra, no monitor do caixa.

Já no Natal GBarbosa tem como concorrer a um ano de compras grátis, no valor de R$ 1.000 por mês. Para isso é preciso baixar o App GBarbosa e, a cada R$ 20,00 em compras contendo ao menos um produto das marcas participantes e informando o CPF no caixa, vale um número da sorte. O encerramento é em 31 de dezembro.

Em dezembro, GBarbosa realiza mais uma edição do tradicional Saldão 72h com ofertas em eletro e bazar (Foto: Divulgação)

Clientes do Assaí podem parcelar em até 3x sem juros em todos os cartões de crédito os itens sazonais de Natal (cestas natalinas; pernil; lombo; tender; frutas cristalizadas ou secas; caldas; bacalhau; panetones; bolos natalinos; sidras; espumantes; frisantes e filtrados) até dia 31.

A reportagem solicitou expectativa de movimentação para Associação Bahiana de Supermercados (Abase), Atakarejo, GBarbosa, Mercantil Atacado, Perini e Assaí, mas não recebeu retorno. Assim como entrou em contato com Movimento de Donas de Casa e Consumidores da Bahia (MDCCB) para análise de movimentação, porém, não recebeu resposta.

Setor de vestuário e calçados têm maior crescimento

Ainda segundo levantamento da Fecomércio-BA dentre os setores mais procurados para presentes nesta época do ano está o de Vestuário e Calçados. O segmento deve crescer 13,5% na comparação anual. Em geral, o comércio deve registrar alta de 0,6% ao longo do mês de dezembro, atingindo um faturamento de R$ 11,45 bilhões, 70,4 milhões a mais do que no ano passado.

“Embora seja uma variação tímida, de 0,6%, pode se considerar um resultado positivo diante do que o setor enfrentou ao longo deste ano de 2022, de muita instabilidade, com guerra na Ucrânia, alimentando a inflação e provocando um aumento maior nos juros e o encarecimento do crédito”, comenta o consultor econômico Guilherme Dietze.



Ele ressalta que os setores básicos de consumo, como supermercados, farmácias - perfumarias e cosméticos - têm maior destaque no final de ano. Na contramão, bens duráveis, a exemplo de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis estão desprezados pelos clientes por conta dos juros elevados.

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro