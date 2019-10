Vegana denuncia amigos à polícia por ser obrigada a comer carne após beber

Uma mulher de 24 anos foi vítima de uma "pegadinha" feita por seus (ex) amigos - como ela mesma disse - enquanto estava bêbada. Vegana há dez anos, os coleguinhas dela a fizeram comer um nugget feito de frango e postaram a cena nas redes sociais. Revoltada, ela os denunciou para a polícia.

"Quatro noites atrás, eu estava numa festa e admito que estava bêbada. Meus amigos acharam que seria engraçado me dar um nuggets de galinha como uma pegadinha. Eu chequei com eles se aquilo era vegado e eles garantiram que era", conta o relato da jovem no Reddit.

No dia seguinte, a irmã da vítima a enviou uma mensagem pedindo para ela olhar o Snapchat dos amigos dela e então ela viu a pegadinha - incluindo a conversa dela perguntando se o nugget era vegano. Após ela comer, percebeu que o sabor era estranho, mas achou que era porque estava bêbada. Nos stories também tinham cena dos amigos "imitando" ela após saber que tinha comido carne. "Estavam fingindo choro e gritando 'as galinhas'", relata.

“Eu gravei o vídeo e levei até a polícia registrar uma ocorrência por adulteração de comida. Agora, quatro ex amigos podem ser indiciados. Todos acreditam que estou exagerando e que foi uma pegadinha inofensiva. No meu ponto de vista, eles tiraram vantagem por eu estar bêbada e me humilharam”, contou. A mulher não contou em qual parte dos Estados Unidos ocorreu o suposto crime.