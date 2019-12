Veículos antigos são exibidos em shopping até o domingo (8)

Começou nesta quinta-feira (5) e segue até domingo (8) o 12º Encontro Anual de Veículos Antigos, no Shopping Bela Vista. Promovido pela Veteran Bahia, o evento acontece no estacionamento G0 do estabelecimento comercial. Cerca de 150 carros serão expostos. A entrada na exposição é gratuita.

A edição deste ano vai trazer como novidade o 1º Leilão de Veículos Antigos de Salvador, que que acontece a partir das 18h da sexta-feira. Quem quiser comprar ou vender um veículo antigo pode comparecer ou participar on-line pelo site (clique aqui). O evento terão transmissão ao vivo para todo Brasil.

O encontro terá também atrações musicais. No sábado (7), será a vez das bandas Maverick V8, às 14h; Farm Rock Café, às 16h, e Tony Presley Show (Cover de Elvis Presley), às 19h, além das Premiação e homenagens, que acontecerão às 18h. Já no domingo (8), sobem ao palco, a Banda Squeezebox, às 14h; Def Brothers, às 16h, e, para encerrar o evento, a Banda Solid Rock, às 17h30.

Programação

Quinta-feira (05/12)

14h às 20h – Recepção de Veículos (somente para inscrições realizadas pelo site)



Sexta-feira (06/12)

9h – Abertura da Secretaria, inscrições e Recepção de Veículos

18h – 1º Grande Leilão de Veículos Antigos

21h – Encerramento da Secretaria



Sábado (07/12)

9h - Abertura da Secretaria, inscrições e Recepção de Veículos

14h – Banda Maverick V8

16h – Banda Farm Rock Café

18h – Premiação e homenagens

19h – Tony Presley Show (Cover de Elvis Presley)

21h – Encerramento da Secretaria



Domingo (08/12)

9h - Abertura da Secretaria e Recepção de Veículos

14h – Banda Squeezebox

16h – Banda Def Brothers

17h30 – Banda Solid Rock

19h – Encerramento do Evento



SERVIÇO

12º Encontro Anual de Veículos Antigos

Local: Shopping Bela Vista – Estacionamento G0 (próximo ao Kart – parte externa)

Data: De 5 a 8 de dezembro (quinta a domingo)

Horário: De acordo com o funcionamento do Shopping

Entrada gratuita