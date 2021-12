'Veio em boa hora', diz ACM Neto sobre STF determinar passaporte da vacina

O pré-candidato a governador, o ex-prefeito da capital baiana, ACM Neto (Democratas/ União Brasil) considerou acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em determinar o passaporte da vacina nas fronteiras.

"Acho que a decisão do Supremo veio em boa hora de exigir que todos os estrangeiros e os brasileiros que ingressem no Brasil apresentem o cartão vacinal", disse. Neto disse ainda que confia nas decisões que devem ser tomadas pelo governador Rui Costa e o prefeito Bruno Reis sobre o tema.

"Eu tenho total confiança pelas decisões que foram tomadas em toda pandemia. Sobre essa decisão local (do passaporte da vacina), eu prefiro deixar sobre a decisão do prefeito e governador, tendo absoluta confiança em ambos", disse.

O pré-candidato voltou a falar sobre as chuvas que atingiram o sul do estado, e sobre a politização da situação. "Eu apenas posso lamentar de qualquer lado que seja, do lado do governo federal, do governo do estado ter essa politização. Eu vivi uma situação muito dramática em 2015, em princípio os nossos adversários políticos tentaram politizar, e nós respondemos com apoio às pessoas, com investimentos para que as pessoas pudessem recuperar as suas áreas, e proteger as áreas de risco. O único foco agora tem que ser cuidar das pessoas, e deixar de lado qualquer divergência política", disse.

Eleições

Pré-candidato ao governo do estado, ele falou que ainda está conversando sobre a escolha de quem vai ocupar o cargo de vice na chapa. "Estamos conversando agora sobre as alianças políticas. Aproveitarei o final do mês de dezembro e todo o mês de janeiro para intensificar essas conversas. A escolha do vice ou da vice ou candidato ao senado será consequência desse diálogo".