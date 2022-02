Veja 11 mercados em que você pode dividir a compra no cartão de crédito

Uma, duas, três ou a depender da loja e do tipo de item, as parcelas podem se perder em até seis suaves vezes. Dados da Pesquisa Anual de Endividamento 2021, divulgada pela Serasa no início desse ano, mostram que seis em cada dez consumidores (69%) estão usando o cartão de crédito para encher a despensa de casa. Não por acaso, o meio de pagamento segue como a principal dívida entre os inadimplentes, para 53% dos consumidores. Em seguida, vem os cartões e crediários de lojas com 34%.

No aperto ou no sufoco, o cartão de crédito vai ter suas vantagens e desvantagens para quem decidir utilizá-lo nas compras no supermercado. Listamos abaixo, onde e quais as condições de pagamento de 11 grandes redes de atacado e varejo.

Qual foi a última vez que seu dinheiro conseguiu pagar a despesa do supermercado à vista?





1. Assaí Atacadista Em até 2x nos cartões de crédito comuns. Já no cartão próprio, o Passaí, o cliente pode dividir em até 3x.

2. Pão de Açúcar Nas lojas físicas, o parcelamento é feito em até 3x no cartão próprio e limitado para compras de vinhos, cervejas e destilados e nos itens de bazar. Já no e-commerce (www.paodeacucar.com.br) e no app da rede, compras feitas com o cartão próprio são parceladas em 4x, sem valor mínimo, ou em até 12x sem juros em compras a partir de R$ 300.

3. Redemix Divide em 3x sem juros nas principais bandeiras de cartão.

4. Atacadão No cartão Atacadão dá para parcelar em até 4x, a depender da categoria dos produtos. Nas demais bandeiras, o pagamento é à vista.

5. Atakarejo As compras são divididas até 2x em todos os cartões, com parcela mínima de R$ 20. Eletro, 12x. Itens de Bazar, 10x.

6. GBarbosa Parcelamento de alimentos apenas no cartão Cencosud em até 6x.

7. Big Bompreço Não há parcelamentos para alimentos. Exceto, itens de sazonalidade, como no Natal (peru, entre outros) que podem ganhar promoções com parcelamento nos cartões da casa. Os produtos que permitem parcelamento são das categorias vinhos e destilados (3x nos cartões próprios) e de higiene e limpeza (4x nos cartões próprios).

8. Hiperideal Todas as lojas parcelam em até 3x no cartão Hiperideal, e as lojas da Vila Laura e Litoral Norte parcelam também em outros cartões em até 3x.

9. Mercantil Rodrigues Parcelamento restrito ao cartão Cencosud em até 6x.

10. Cesta do Povo Parcela em até 3x, em qualquer cartão de crédito.

11. Sam’s Club Não parcela alimentos. Só divide produtos de bazar, eletrodomésticos e eletrônicos. O investimento para ser sócio é de R$ 75 por ano e o assinante tem acesso a descontos em produtos do dia a dia.