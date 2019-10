Veja 52 praias turísticas do Nordeste atingidas pelas manchas de óleo

As manchas de óleo avançaram por todo o litoral do Nordeste desde o início de setembro. A situação drástica afetou também diversas praias que são famosos destinos turísticos. Confira abaixo a lista dos destinos que já foram afetados pelo petróleo.

Bahia

Farol da Barra - a praia da Ondina e a praia do Farol a Barra amanheceram na quinta (17) com pelotas de petróleo cru espalhadas pela areia e pedras. Em Ondina, cerca de 25 agentes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) fizerem a retirada das manchas, que estavam presas nas pedras e no quebra-mar. Já na Barra, funcionários da Limpurb, voluntários e banhistas atuaram para recolher os resíduos encontrados no local.

Praia do Forte

Costa do Sauipe

Barra Grande

Itapuã - a Praia da Pedra do Sal amanheceu coberta de preto quinta (17); um pássaro da espécie Socó foi encontrado pelos voluntários com o corpo coberto de óleo

Imbassaí

Mangue Seco

Itacimirim

Guarajuba

Itaparica - o óleo chegou à Ilha de Itaparica na quinta-feira (17) quando as primeiras manchas da substância chegaram ao município de Vera Cruz.

Praia do Forte foi um dos locais atingidos pelo óleo

(Foto: Carlos Valério/Oceanauta Consultoria Ambiental)



Alagoas

Praia do Francês

Maragogi

Praia do Gunga

Barra de São Miguel

Ipioca

Praia do Carro Quebrado

Pajuçara

Ponta Verde

Foz do Rio São Francisco

Ceará

Canoa Quebrada

Jericoacoara

Praia do Futuro

Ponta Grossa

Maranhão

Ilha do Livramento

Praia do Mamuna

Sergipe

Coroa do Meio

Atalaia

Atalaia Nova

Mosqueiro

Foz do Rio São Francisco

Praia do Pirambu

Praia do Saco

Paraíba

Barra do Rio Camaratuba

Praia do Amor

Praia de Tambaú

Praia de Jacumã

Praia de Tambaba

Pernambuco

Boa Viagem

Porto de Galinhas

Praias de Gamboa

Praia dos Carneiros - O derramamento de óleo já havia sido registrado na região através de vestígios, mas reapareceu de forma mais intensa na manhã desta sexta (18).

Praia de Tamandaré

Piauí

Atalaia

Praia do Coqueiro

Pedra do Sal

Praia do Arrombado

Rio Grande do Norte

Jenipabu

Maracajaú

Ponta Negra

Praia do Giz

Pipa

Praia do Amor

Tibau do Sul