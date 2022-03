Veja 7 lugares para tomar vinho nos 7 dias da semana em Salvador

Demorou, mas o vinho entrou de vez no lifestyle das mais diversas tribos soteropolitanas. De Norte a Sul, Leste a Oeste, há opções para bebedores mais clássicos, para os que buscam tendências e até mesmo para os mais “naturebas”, que buscam vinhos mais sustentáveis e de baixa intervenção.

Dá, inclusive, para juntar os amigos e fazer um tour pela cidade através dos vinhos, visitando um bar ou restaurante a cada dia da semana. É claro que recomendamos chamar um carro de aplicativo ou eleger um motorista da vez. Ou ainda fazer esse tour de maneira mais espaçada, elegendo um a dois locais por semana.

A escolha e o fígado são seus, mas cada parada vale muito a pena!

Segunda-feira

Pode parecer subversivo beber em plena segunda-feira. Você pode pensar nisso enquanto curte a energia gostosa do Adega Terroir (@adegaterroir), que tem uma curadoria super especial de vinhos de baixa intervenção no Rio Vermelho. Escolha uma mesa a céu aberto na pracinha da Rua Fonte do Boi e, para acompanhar o papo, peça o Filezinho ao Molho Gorgonzola, servido em pão de fermentação natural. Para beber, minha dica é o Amansado Pedro Ximenez Branco (R$ 169), um branco orgânico e natural de Lujan de Cuyo, na Argentina. Ou o litrão argentino Funcken Hausen Red Blend tinto, que dá e sobra. Se quiser voltar outro dia, aposte na quinta, quando a casa promove o Terroir na Taça: 3 taças de vinho por apenas R$ 50.

Onde: Rua Fonte do Boi, 61, Rio Vermelho | Quanto: Garrafas de 750 ml a partir de R$ 79 | Funcionamento: 18h até 0h

Terça-feira

Unindo duas paixões num só lugar, a Cave Queijos (@cavequeijos) tem uma seleção incrível de queijos nacionais premiados e uma curadoria mais clássica de vinhos. Além do novo espaço em Ondina, a empresa propõe o Menu Wine & Pasta (R$ 159), cardápio especial que atende a duas pessoas e inclui uma garrafa de vinho predefinida, duas mini bruschettas de entrada e dois pratos principais de massa. Uma sugestão mais descontraída é pedir as tábuas, com preços entre R$ 62 e R$ 73, e escolher você o melhor vinho para acompanhar. Um La Linda Malbec (R$ 128) vai muito bem com queijos mais curados, por exemplo.

Onde: Rua Morro do Escravo Miguel, 297, loja 10-C, Ed Choice Residence, Ondina | Quanto: R$ 159 menu com entrada, 2 pratos e 1 vinho | Funcionamento: das 12h às 23h

Adega Terroir (Carol Tranbuque/divulgação) Decanter (divulgação) La Bottega (divulgação) Cave Queijos (divulgação) Prosseccheria (divulgação) Virtuoso Vinho (divulgação)

Quarta-feira

O meio da semana é de rodízio na Proseccheria (@aproseccheria), bar de vinhos que abriu em Stella Maris. Por R$ 89, o enófilo pode se servir à vontade com 5 rótulos oferecidos pela casa, servidos em sequência, a cada meia hora, das 19h às 22h. Dá para bebericar de todos e, depois, escolher só um rótulo para aproveitar a noite. A casa funciona de terça a sábado e os comensais podem, também, pedir os vinhos servidos em taça e acompanhar com as opções em entradas e petiscos, como a tábua de frios e as bruschettas.

Onde: Oliva Center, Alameda Dilson Jatahy Fonseca, 1358, loja 01, Stella Maris | Quanto: R$ 89 o rodízio com 5 rótulos. A casa cobra couvert artístico (R$ 15) e também 10% | Funcionamento: das 19h às 22h

Quinta-feira

Carregue o celular, bote aquele lookinho bacana e siga para o Villa San Luigi, um terraço de inspiração italiana no meio da Pituba. Vai ser impossível não tirar mil fotos no local, que abriga um restaurante, uma loja de moda praia, uma cafeteria e também o La Bottega (@labottegabar), local super intimista para tomar umas taças de vinho. Uma excelente opção é aproveitar a Quinta da Canastra, que permite beber em taça à vontade dentre uma seleção de rótulos predefinidos pela casa. O enófilo pode escolher entre a canastra suja (R$ 82), optando por só tintos ou só brancos; e a canastra real (R$ 92), podendo variar entre os estilos. Do cardápio, chamam atenção a burrata assada (R$ 66) e o camembert empanado (R$ 62).

Onde: Villa San Luigi, Rua Amazonas, 1111, Pituba | Quanto: Vinhos a partir de R$ 62. Quinta da Canastra: R$ 82 e R$ 92 | Funcionamento: 17h30 à 0h

Sexta-feira

Assine agora as notificações do instagram da Virtuoso Vinho (@virtuosovinho), loja de vinhos naturais, biodinâmicos e de baixa intervenção localizada em um casarão colaborativo na Graça. É que, em algumas sextas do mês, a empresa realiza o evento Janela Virtuosa: quase um bar de vinhos pop-up. Através das janelas coloniais viradas para a rua, são servidos vinhos em taça ou garrafa, comidinhas elaboradas por chefs convidados e uma playlist montada pelo engenheiro de som Bernardo Goes, proprietário da loja. É só chegar, sentar-se nas cadeirinhas de praia espalhadas pelo espaço e pedir as opções do dia. Pode confiar cegamente nas indicações de Bernardo, mas a minha dica seria o Cacique Maravilla Pipeño (R$ 130), um “vinho de litrão” da uva País elaborado na região de Bío-Bío, no Chile.

Onde: Rua Flórida, 85, Graça | Quanto: Vinhos a partir de R$ 89 | Funcionamento: na Janela Virtuosa, das 18h às 23h

Sábado

Comece a tarde na Decanter Salvador (@decantersalvador), loja que vende exclusivamente os vinhos da importadora. Peça uma tábua de frios (R$ 70), com queijos, embutidos, geleia, azeitona preta e pão; e deguste os rótulos escolhidos nas áreas interna (climatizada) ou externa, um jardim com mesinhas charmosas sobre um deck de madeira. Outra opção é o almoço no Cremonini Restaurante, liderado pelo chef italiano Massimo Cremonini. Os vinhos são vendidos e servidos com o mesmo preço da loja. Abra os trabalhos com um bom espumante da Vinícola Hermann, como o levíssimo Bossa nº 5 Prosecco Brut (R$ 58,90) ou o Lírica Crua (R$ 107,90), mais encorpado e complexo. Depois quem manda é o seu orçamento.

Onde: Rua Alexandre Herculano, 18, Pituba | Quanto: Garrafas de 750 ml a partir de R$ 79 | Funcionamento: das 14h às 21h30

Domingo

Passear no Santo Antônio Além do Carmo é sempre uma boa pedida e o Antique Bistrô (@antiquebistro_) pode ser uma excelente opção para os enófilos começarem o tour. Se ficar somente nas entradinhas, como os caldos e as frituras, peça o Rio Sol Chenin Blanc (R$ 79,90), um branquinho fresco e honesto do Vale do São Francisco; ou o Esporão Bico Amarelo (R$ 110,90), da região dos Vinhos Verdes. O local também é super instagramável, com um túnel repleto de vinhos e a vista imbatível para a Baía de Todos-os-Santos.

Onde: Rua do Carmo, 6, Santo Antônio Além do Carmo | Quanto: Vinhos a partir de R$ 79,90 | Funcionamento: das 13h às 19h

