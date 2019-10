Veja a lista de relacionados do Vitória para enfrentar o Criciúma

O Vitória tem um confronto direto nesta terça-feira (15), pela Série B. Às 19h15, o rubro-negro enfrenta o Criciúma no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O Leão ocupa a 15ª colocação no campeonato, com 32 pontos. Já o adversário está em 18º, com 28.

O treinador Geninho divulgou a lista de relacionados para o duelo. As principais novidades são os retornos de Felipe Gedoz, que se recuperou de lesão, e Wesley, suspenso da rodada passada, quando o Vitória bateu o Cuiabá por 3x1.

Confira a lista completa de jogadores relacionados:

Goleiros

Martín Rodriguez e Ronaldo

Laterais

Thiago Carleto, Jonathan Bocão e Van

Zagueiros

Bruno Bispo, Everton Sena, Ramon e Zé Ivaldo

Volantes

Léo Gomes, Lucas Cândido e Romisson

Meias

Chiquinho e Felipe Gedoz

Atacantes

Anselmo Ramon, Eron, Felipe Garcia, Jordy Caicedo, Negueba e Wesley