Veja a lista de vencedores do Oscar 2021

O Oscar 2021 escolhe os melhores do cinema em Hollywood. A transmissão foi realizada em três espaços: além do Dolby Theater, que sedia o evento desde 2001, a Union Station Los Angeles e o Highland Center em Hollywood, além de locais internacionais via satélite.

Entre os apresentadores do Oscar estão Brad Pitt, o cineasta Bong Joon-ho (de Parasita), Reese Witherspoon, Halle Berry e Harrison Ford - o evento tem produção de Steven Soderbergh.

Veja a lista de vencedores [em atualização]:

O Oscar de Figurino também foi para "A voz suprema do blues". Ann Roth, 89 anos, é a mulher mais velha a ganhar um Oscar. Ela já havia ganhado pelo filme O paciente inglês.

A voz suprema do blues venceu o Oscar de Maquiagem e Cabelo vai para. Mia Neal, Sergio Lopez-Rivera e Jamika Wilson são primeiros negros indicados na categoria e saíram vencedores.

Daniel Kaluuya venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pela atuação em Judas e o messias negro. A estatueta foi entregue por Laura Dern, vencedora do Oscar em 2020.

O Oscar de Filme Internacional vai para "Druk - Mais uma rodada". O filme da Dinamarca era o favorito. Nenhum filme da América Latina concorria neste ano.

O Oscar de Roteiro Adaptado vai para Meu Pai, filme com Anthony Hopkins e Olivia Colman. O favorito era Nomadland.

A primeira estatueta foi para Oscar de Roteiro Original, que vai para Bela vingança, filme de Emerald Fennel, a única mulher a concorrer na categoria.

Saiba onde assistir aos filmes do Oscar

Netflix:

Mank

Os 7 de Chicago

A Voz Suprema do Blues

Pieces of a Woman

Era uma Vez um Sonho

Professor Polvo

O Tigre Branco

Shaun, o Carneiro: O Filme - A Fazenda Contra-Ataca

A Love Song For Latasha

Se Algo Acontecer? Te amo

A Caminho da Lua

Destacamento Blood

Relatos do Mundo

O Céu da Meia-Noite

Festival Eurovision da Canção

Rosa e Momo

Amazon Prime Vídeo:

Borat: Fita de Cinema Seguinte

O Som do Metal

Uma Noite em Miami

Time

Disney+:

Mulan

Soul

Dois Irmãos

O Grande Ivan

Toca

Globoplay:

Agente Duplo

Telecine:

Emma

Apple TV+:

Wolfwalkers

Greyhound

UOL Play, Sky TV, Youtube Movies, Now, Locke:

Tenet

NOW, Apple, Google Play:

Meu Pai

Youtube:

Colette: The french Resistance Fighter Confronting Facism

A Concerto Is a Conversation