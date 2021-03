Veja a provável escalação do Vitória para o primeiro Ba-Vi do ano

O Vitória encara o primeiro clássico Ba-Vi do ano neste sábado (13), às 16h, no Barradão. O jogo é válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste e pode significar uma reabilitação rubro-negra na competição. No duelo anterior pela competição, o Leão sofreu sua única derrota na temporada 2021 até aqui, para o Ceará, por 3x1, no Castelão.

A preparação foi encerrada nesta sexta-feira (12), e o técnico Rodrigo Chagas relacionou 23 jogadores para a partida. Como habitual, o clube não divulgou a lista completa, mas informou que o centroavante Walter, o lateral-esquerdo Roberto e o atacante Wesley foram convocados. Assim, os três podem fazer suas respectivas estreias com a camisa rubro-negra. O lateral-direito Cedric, que retornou de empréstimo do CSA, também foi chamado.

Apesar das novidades, a equipe titular deve ser a mesma que entrou em campo contra o Águia Negra, na terça-feira (9), pela primeira rodada da Copa do Brasil: Lucas Arcanjo; Van, João Victor, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro e Gabriel Santiago; Vico, David e Samuel.

O Vitória é o 3º colocado do grupo B da Copa do Nordeste, com três pontos. Antes da derrota para o Ceará, estreou ganhando do Santa Cruz, no Barradão, por 2x0.