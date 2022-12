Veja a situação dos jogadores em fim de contrato com o Bahia

A pré-temporada foi iniciada no Bahia, mas o tricolor ainda está dando forma ao elenco que vai disputar as competições em 2023. Aos poucos, o clube tem definido a situação de atletas que estão em fim de contrato.

Dos jogadores que têm vínculo até dezembro deste ano, quatro negociam a permanência para a próxima temporada. Outras peças que tiveram o vínculo encerrados no fim da temporada 2022 já se despediram do clube e foram liberadas para procurar novas equipes.

Artilheiro do Bahia na Série B, com 9 gols, o atacante Matheus Davó vai defender o Cruzeiro. Já o volante Patrick, que ficou livre, tem acerto com o Vasco. Veja a situação de cada atleta:

Jogadores em fim de contrato:

Ricardo Goulart: tem renovação encaminhada com o tricolor. Ele se apresentou com o restante do elenco e está participando dos treinos no CT Evaristo de Macedo.

Ignácio: destaque na Série B, o zagueiro negocia a renovação contratual. Ele não está está treinando com os outros atletas, mas faz parte dos planos do Esquadrão.

Lucas Mugni: assim como Ricardo Goulart, o argentino tem a renovação encaminhada. Ele está na Argentina e é aguardado pelo Bahia nos próximos dias para assinar o novo vínculo e iniciar os treinos.

Danilo Fernandes: titular em boa parte da temporada, o goleiro se recupera de uma lesão e vai renovar o contrato.

Gregory: promovido ao time principal no início deste ano, o meia foi utilizado em alguns jogos da Série B, mas perdeu espaço com Enderson Moreira e não foi aproveitado por Eduardo Barroca. Com vínculo até dezembro, ele não terá o contrato renovado e ficará livre na virada do ano.

Deixaram o clube após a Série B:



Marcinho

Luiz henrique

Luiz Otávio

Didi

Gabriel Noga

Patrick

Emerson Santos

Matheus Davó

Rodallega

Raí Nascimento

Ytalo

Igor Torres

* Zé Vitor: o zagueiro, que fez apenas um jogo pelo Bahia na temporada 2022, tem contrato até o fim de 2023, mas atuará pelo Tombense. O jogador já foi apresentado pelo time mineiro.

* Dênis Júnior: tem contrato até o fim de 2023 e negocia com o Vila Nova. Ele não participa da pré-temporada tricolor.

* Copete: é mais um com vínculo até o fim do próximo ano. Ele está em pré-temporada no Bahia, mas tem conversa avançada para jogar pelo CRB em 2023.