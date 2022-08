Veja a tabela dos próximos jogos do Vitória no quadrangular da Série C

A primeira das seis rodadas que o Vitória terá no quadrangular decisivo da Série C ficou para trás neste domingo (21), após o Leão vencer o Paysandu por 1x0 no Barradão. Restam agora cinco jogos no caminho do acesso para a segunda divisão.

O próximo será domingo que vem, dia 28, contra o Figueirense. A partida no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, terá início às 17h.

Depois, o rubro-negro enfrentará o ABC, novamente no Barradão, fechando o turno de ida. Os adversários se repetirão em ordem inversa nas três rodadas finais. O outro grupo tem Mirassol, Volta Redonda, Botafogo-SP e Aparecidense. Os dois primeiros colocados de cada grupo serão os quatro times promovidos à Série B de 2023.

Veja a seguir toda a tabela do grupo do Vitória:

1ª rodada

ABC 2x1 Figueirense

Vitória 1x0 Paysandu

2ª rodada

Dia 27/8 (sábado) | 17h Paysandu x ABC

Dia 28/8 (domingo) | 17h Figueirense x Vitória

3ª rodada

Dia 3/9 (sábado) | 17h Figueirense x Paysandu

Dia 4/9 (domingo) | 19h Vitória x ABC

4ª rodada

Dia 10/9 (sábado) | 17h | ABC x Vitória

Dia 11/9 (domingo) | 17h | Paysandu x Figueirense

5ª rodada

Dia 17/9 (sábado) | 17h ABC x Paysandu

Dia 18/9 (domingo) | 16h Vitória x Figueirense

6ª rodada

Dia 24/9 (sábado) | 17h Paysandu x Vitória

Dia 24/9 (sábado) | 17h Figueirense x ABC