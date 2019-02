Veja as alterações do trânsito para a Lavagem de Itapuã, nesta quinta (21)

O Carnaval está chegando e, como já é tradição, na quinta-feira que antecede o início da festa de Momo, acontece a Lavagem de Itapuã, que é marcada pelo sincretismo religioso, com devoção à Nossa Senhora da Conceição, pelos católicos, e Iemanjá, pelos adeptos do candomblé. Neste ano, a 114ª edição do evento será na próxima quinta-feira (21).

As comemorações começam logo de madrugada, ao som do Bando Anunciador e o café da manhã. À tarde, haverá festa com comidas, bebidas e muita música - a Lavagem vai contar com cerca de 30 blocos, mas a programação ainda não foi divulgada.

Quem for à Lavagem precisa ficar ligado, porque vão acontecer alterações no trânsito. Com a interdição do trecho entre Piatã e Largo da Cira e na Avenida Dorival Caymmi, no período das 7h às 19h, os ônibus deverão realizar os seguintes itinerários: os veículos que circulariam pelo trecho interditado terão como opções de tráfego, no sentido Centro, seguir pelo Viaduto Mário Andreazza, Av. Luiz Viana (Paralela), Av. Orlando Gomes, até alcançarem a Av. Octávio Mangabeira.

Já quem busca chegar a Itapuã, deve seguir pela Av. Octávio Mangabeira, retornar em frente à guarita de acesso ao estacionamento Sol Park, prosseguindo pela Av. Octávio Mangabeira, Av. Orlando Gomes, Av. Luiz Viana (Av. Paralela), e Av. Dorival Caymmi. Das 7h às 19h, a rua Yemanjá terá sentido único de tráfego, entre o Habbib’s e o Condomínio Casa Blanca. No mesmo período, na avenida Octávio Mangabeira, haverá inversão do sentido de tráfego no trecho entre o Condomínio Casa Blanca e o Habib’s. Entre 0h e 19h, o estacionamento de veículos estará proibido no lado direito da Rua Yemanjá.

Também haverá proibição do tráfego das 7 às 19h na Av. Octávio Mangabeira, a partir da Rua Yemanjá; Praça da Sereia; Av. Dorival Caymmi, entre a Praça da Sereia e a Rua Clementino Heitor de Carvalho; e na Rua Aristides Milton, entre a Praça da Sereia e o acesso à Ladeira do Abaeté. O tráfego e estacionamento de veículos estará proibido, das 19h do dia 21 até as 2h do dia 22, na Rua Aristides Milton; Praça Dorival Caymmi; Rua Genebaldo Figueiredo; Rua João do Peixe; e Rua Arnaldo Francelino. Os veículos que circulam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, no sentido Centro, o Viaduto Mário Andreaza, Av. Luis Viana (Av. Paralela), Av. Orlando Gomes, e Av. Octávio Mangabeira.

Aqueles que irão acessar o bairro, terão como opção a Av. Octávio Mangabeira, retorno em frente à guarita de acesso ao Estacionamento Sol Park, Av. Octávio Mangabeira, Av. Orlando Gomes, Av. Luis Viana (Av. Paralela), e Av. Dorival Caymmi. Os veículos com destino à Rua Professor Souza Brito, Jardim Encantamento, Loteamento Pedra do Sal, Alameda da Praia e adjacências, terão como opção de tráfego a Av. Dorival Caymmi; Rua Paulo Afonso Baqueiro; Ladeira do Mirante do Abaeté; Largo do Abaeté; e Ladeira do Abaeté. Já os provenientes da Rua Professor Souza Brito, com destino à Nova Brasília de Itapuã, terão como opção de tráfego a Ladeira do Abaeté; Largo do Abaeté; Ladeira do Mirante; Rua Paulo Afonso Baqueiro; e Av. Dorival Caymmi.

Ônibus extras

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) disponibilizará 12 ônibus extras da frota reguladora que estarão disponíveis das 15h30 às 23h na Estação Mussurunga e terão itinerários distribuídos pelas três áreas da cidade (Orla, Centro e Subúrbio). Além disso, todas as linhas de transporte urbanas que circulam na região permanecerão operando normalmente.

Barreiras de trânsito

Durante a festa, serão instaladas 22 barreiras. As barreiras fixas serão montadas a partir das 4h até as 19h. Já as barreiras móveis funcionarão entre as 7h e 19h.

Barreiras Fixas (BF):

BF 01 - Av. Octávio Mangabeira / Saída do Estacionamento do Casquinha de Siri

BF 02 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Aristóteles da Costa Leal

BF 03 - Av. Octávio Mangabeira / Rua João da Silva Rego

BF 04 - Av. Octávio Mangabeira / Pirambeba

BF 05 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Albacora

BF 06 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Sargento Renato Santos

BF 07 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Beiju Pira

BF 08 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Palame

BF 09 - Av. Dorival Caymmi / Rua Genebaldo Figueredo – Hiper Boi

BF 10 - Rua do Tamarineiro / Praça do Tamarineiro (antes da Coelba)

BF 11 - Rua do Tamarineiro / Ladeira do Abaeté

BF 12 - Rua Aristides Milton / Praça Dorival Caymmi

BF 13 - Tv. Genebaldo Figueredo

BF 14 - Rua Genebaldo Figueredo / Tv. Genebaldo Figueredo

BF 15 - Rua Genebaldo Figueredo / Rua do Gravatá

BF 16 - Rua Aristides Milton / Rua João do Peixe (ao lado do Shopping Itapuã)

BF 17 - Rua Aristides Milton / Rotatória do Posto 12 (sentido Centro)

Barreiras Móveis (BM):

BM 01 - Av. Octávio Mangabeira (retorno para Av. Orlando Gomes – em frente ao Cond. Sol e Maré)

BM 02 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Yemanjá (após o Atacadão)

BM 03 - Rua Aristides Milton / Rotátoria do Posto 12 (em frente ao Hotel Luar de Itapuã)

BM 04 - Av. Dorival Caymmi (em frente ao 7º Centro de Saúde)

BM 05 - Av. Dorival Caymmi (2ª rotatória, sentido Itapuã)

Outros serviços

Além das mudanças de trânsito, haverá suporte nas áreas de segurança. A Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) vai atuar com cerca de 70 agentes no apoio à Semop e À Transalvador, além de realizar ações de patrulhamento preventivo ao longo das ruas do bairro de Itapuã.

Já a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai dispor aos fiéis o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192), além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Hélio Machado, localizada na Rua da Cacimba.

Para quem é do mar, é bom ter cuidado. De qualquer forma, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) contará com uma equipe de 15 salva-vidas distribuídos em seis postos montados na areia, entre a Praia de Placaford e Itapuã, na altura da igreja. As atividades no trecho de Jardim de Alah e Ipitanga funcionarão normalmente.

Urbanismo

Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) estarão na rua com uma equipe de 30 agentes para fiscalizar a exibição de publicidade e atuar na proteção às marcas patrocinadoras. Também serão supervisionadas atividades e obras irregulares. Os proprietários de bares e comércios também serão alvos, sendo abordados e orientados sobre a proibição de comercialização de bebidas em garrafas de vidro.

Fiscalização

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vai atuar com 100 agentes de fiscalização, que realizarão o ordenamento dos ambulantes em todo o percurso da Lavagem a fim de que as normas municipais sejam cumpridas. Na noite que antecede a festa, os fiscais realizarão uma blitz para averiguar a correta instalação dos equipamentos licenciados. Os comerciantes informais também serão orientados sobre as proibições, como a comercialização de produtos em carros de mão, fogareiros, churrasqueiras, bebidas pré-preparadas artesanalmente, uso de embalagens reaproveitadas, bem como o uso de louças, alumínio ou de vidro, que devem ser descartáveis.

Poluição Sonora

Oito fiscais de combate à poluição sonora irão monitorar as entidades que desfilarão na Lavagem, bem como os sons provenientes de veículos e estabelecimentos, para coibir a poluição sonora. Pela Lei do Silêncio, os níveis permitidos são de até 70 decibéis, entre 7h e 22h, e até 60 decibéis das 22h às 7h.

Limpeza

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), para atender a demanda específica do evento, no período de 0h às 5h, vai atuar no local com uma equipe composta de agentes de coleta e limpeza, além de motoristas de operações, mantendo a higienização das vias públicas. Ao todo, serão 167 profissionais envolvidos na operação especial. Para suporte no trabalho, serão utilizados cinco compactadores, cinco caminhões pipa, cinco caminhões e cinco ônibus.

O esquema abrangerá a Praça da Sereia, Rua Engenheiro Aristides Milton da Silveira e transversais, Praça Dorival Caymmi, Rua Genebaldo Figueiredo, Rua Arnaldo Francelino, início da Ladeira Ibiama, Travessa Ambuí, Parte da Rua Professor Souza Brito, Trecho do Calçadão em frente à Praça da Sereia até Travessa Ambuí e o trecho da praia correspondente.