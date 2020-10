Veja as empresas mais lembradas pelos soteropolitanos nos últimos 20 anos

Em suas 25 edições o TOP of Mind, maior premiação de marcas do mercado baiano, tem os seus grandes campeões. Algumas empresas conseguiram se manter no topo do ranking por 20 anos ou mais, revelando que são a primeira opção na cabeça dos consumidores. Nesta seleta lista estão o Bradesco, o CCAA, a Brasilgás, o Baratão e o Shopping da Bahia.



Das 25 edições, o Shopping da Bahia ganhou 23 (sendo 21 como Iguatemi e 2 com a nova marca) na categoria grande shopping. Nas 23 vezes em que se perguntou sobre curso de língua estrangeira, o CCAA foi o mais lembrado em todas. Também liderando todas as vezes em que o segmento foi pesquisado, a Brasilgás é a empresa de gás de cozinha que está no topo da cabeça dos soteropolitanos há 22 anos e O Baratão há 20 anos, quando se fala em loja de autopeças. Já o Bradesco venceu 21 vezes das 25 em que concorreu no segmento banco.

100% de aproveitamento

Além da Brasilgás, da loja O Baratão e do CCAA, outras marcas foram campeãs em todas as vezes que o segmento foi pesquisado. Na categoria padaria/ delicatessen a Perini é a líder há 17 anos. A COPYART venceu todas as 15 edições em que se perguntou sobre copiadoras. “Ser TOP of Mind é um diferencial para uma marca, ainda mais por tanto tempo. É o reconhecimento de um trabalho bem feito de comunicação e serviços bem prestados ao consumidor ao longo de tantos anos”, pontua Thiago Araújo, diretor executivo da MKT Consult, empresa de consultoria e marketing responsável pela pesquisa do Top of Mind.

Entrega do prêmio

Os vencedores do Top of Mind 2019 receberão seus troféus no dia 15 de outubro, no Centro de Convenções Salvador (CCS), administrado pela GL events. O evento é exclusivo para convidados e será realizado no Foyer do Mezanino do equipamento. Todos protocolos sanitários em vigor serão seguidos, garantindo aos participantes um ambiente seguro e uma experiência diferenciada.



O Top of Mind é a maior premiação de marcas do mercado baiano, baseada em uma pesquisa que tem por objetivo a identificação das empresas e marcas que estão em primeiro lugar em termos de lembrança na mente dos consumidores soteropolitanos. A metodologia adotada é a de pesquisa quantitativa, com entrevistas pessoais, conduzidas mediante aplicação de questionário estruturado, elaborado especificamente para este estudo. A realização é da MKT Consult, empresa de consultoria, marketing e pesquisa.