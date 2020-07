Veja bares e restaurantes que terão permissão para ocupar calçadas em Salvador

La Pasta Gialla, na Pituba, é um dos estabelecimentos com autorização prévia (Foto: Alô Alô Bahia)

Donos de bares e restaurantes começaram a pedir autorização à Prefeitura para utilizar o espaço público de maneira ordenada, visando a colocação de mesas e cadeiras em calçadas no momento da reabertura desses estabelecimentos, o que está previsto para acontecer, com regras gerais e específicas, na segunda fase da retomada econômica da capital baiana.

Até o inicio desta quarta-feira (29), 24 bares e restaurantes haviam entrado com a solicitação. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, La Pasta Gialla (Pituba), Lucius Restaurante (Barra), Bahia Malte (Rio Vermelho), PR Lanches (Sete de Setembro) e Boteco do Caranguejo (Barra) já foram autorizados e aguardam ansiosos pela reabertura.

A permissão é concedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), possibilitando que esses empreendedores tenham mais espaço para garantir o distanciamento de um metro e meio entre as pessoas com a utilização de área aberta, o que é mais seguro neste momento em que ainda não há vacina contra o novo coronavírus.

“Esse programa vai ser um case de sucesso na retomada de bares e restaurantes. Vai dar uma nova dinâmica. As calçadas poderão ser ocupadas, mas terá que ser reservado o espaço de um metro e 30 centímetros para que as pessoas possam circular”, revelou Sérgio Guanabara, secretário municipal de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador (Sedur).