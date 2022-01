Veja como acompanhar as celebrações ao Senhor do Bonfim sem sair de casa

As comemorações em homenagem ao Senhor do Bonfim serão encerradas neste domingo (16), com uma programação especial. Às 10h30, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, celebrará uma Missa Solene, que poderá ser acompanhada pelas redes sociais.

A transmissão online ocorre para evitar que os fiéis compareçam à Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim e se exponham, já que enfrentamos uma pandemia. Neste ano, por conta da crise sanitária, a entrada será limitada e por ordem de chegada.

Para assistir à missa, basta acessar a WebTV do Bonfim, no Youtube, ou acompanhar pelo Instagram do Santuário (@bonfimsantuario). Além da missa das 10h30, a programação contou ainda com celebrações às 5h, 6h, 7h30 e 9h. Para quem acorda tarde no domingo, também haverá missas 15h e 17h.

Durante todo o dia, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim ficará exposta na frente da Basílica. As celebrações encerram às 18h, com uma oração pelo fim da pandemia e da violência.

Caminhada virtual

A tradicional Procissão dos Três Pedidos não será realizada. Mas, para quem não abre mão da solenidade, será possível participar da Caminhada Virtual do Bonfim – Quem tem fé vai a pé.

A camisa do projeto é vendida a R$ 33 e terá renda revertida ao projeto Bom Samaritano, obra de misericórdia da Basílica Santuário que presta assistência social a mais de 300 pessoas mensalmente.

Para participar do evento, basta acessar o site www.lessclick.com.br e efetuar a compra do ingresso. Existem duas modalidades de inscrição: o ingresso solidário, cuja contribuição de R$ 33 dá direito à camisa do projeto Bom Samaritano, e o ingresso básico, gratuito e sem direito à camisa.

As camisas serão entregues na Basílica do Senhor do Bonfim e no Cine Metha Glauber Rocha, na Praça Castro Alves.

Os devotos podem realizar a caminhada de qualquer lugar, inclusive simbolicamente, de casa. Também será possível enviar os pedidos de oração e amarrar as fitinhas virtuais, através da plataforma da Basílica Santuário.

SERVIÇO:

O QUÊ: Caminhada Virtual do Senhor do Bonfim - Quem tem fé vai a pé, onde estiver

QUANDO: 16 de janeiro de 2021

ONDE: Ingressos: www.lessclick.com.br

Preço: Ingresso Solidário - R$ 33, com direito à camisa do projeto Bom Samaritano; Ingresso Básico -

gratuito, sem direto à camisa.

Pontos de distribuição das camisas: Basílica do Senhor do Bonfim (Largo do Bonfim) e Cine Metha Glauber Rocha (Praça Castro Alves); de 12 a 15, de 9h às 17h