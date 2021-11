Veja como cuidar das 'plantas de sombra' dentro do apartamento

Quem mora em apartamento já deve ter enfrentado dificuldades para oferecer luminosidade suficiente às plantinhas, não é verdade? Com sorte, a luz solar incide na lateral do prédio durante um turno inteiro, mas as espécies de sol pleno já estão logo descartadas. E o pior é ver uma verdinha definhar no meio da sala sem saber o porquê. Arrisco afirmar que, em 90% dos casos, o problema não é falta de rega ou de adubo, mas luz de menos.

Para tentar te ajudar nessa missão, durante o mês de novembro, vamos reunir aqui na coluna Se Plante sugestões de plantas que ficam bem na sombra ou apenas recebendo luminosidade vinda das janelas. Você vai descobrir que é possível até sair do verde habitual e estampar sua casa com cores, desenhos e formatos inusitados.

Antes de tudo, é preciso fazer uma distinção entre o que é chamado de sombra em jardinagem e a luz que entra pelas janelas, também chamada de luz indireta ou difusa. Conhecer o sentido correto das nomenclaturas vai te ajudar, inclusive, a fazer suas pesquisas e ganhar mais autonomia na jardinagem caseira! Então, quando você ouvir que uma planta é de “sombra” isso significa que ela poderá precisar de, pelo menos, 1 ou 2 horas de sol diariamente. Esse é o caso da esmagadora maioria delas.

Um pouquinho de sol no início da manhã ou no final da tarde é capaz de operar verdadeiros milagres! Afinal, nossas verdinhas (assim como as algas e algumas bactérias que possuem clorofila) dependem da fotossíntese para viver. Durante o dia, utilizam a energia da luz para transformar água e dióxido de carbono em nutrientes, em especial açúcares. Elas utilizam esses açúcares justamente para se desenvolver, liberando, como resultado final, mais oxigênio no ar que respiramos.

Existem, contudo, espécies que requerem exclusivamente luminosidade difusa. Em geral, são plantas nativas de florestas tropicais que crescem sob o abrigo de copas mais altas. Quando expostas ao sol, podem facilmente sofrer queimaduras nas folhas, como é o caso da nossa estrela de hoje, a Alocásia Polly. Trata-se de um híbrido, ou seja, ela é resultado do cruzamento de duas ou mais espécies, com ascendência asiática. Existem mais de 70 opções lindíssimas de Alocásias no mercado, mas a Polly se destaca pelo tamanho compacto. Então, já dá um play aí e conheça as principais dicas de cultivo!