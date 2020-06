Veja como estão os atores mirins de 'Chocolate com Pimenta' 17 anos depois

No ar desde o dia 20 de abril no canal 'Viva', a novela Chocolate com Pimenta fez grande sucesso em 2003 como no horário das 6. O elenco contou com diversos atores mirins. Veja como eles estão hoje em dia, 17 anos depois:

Gabriel Azevedo, o Fabrício da novela, seguiu atuando, mas hoje foca na carreira de músico (Foto: Reprodução) Bruno Pereira foi o coroinha Thiago. Hoje ele tem um curso de teatro (Foto: Reprodução) , Luiz Antônio Nascimento, o Joia da trama, abriu uma escola de teatro com sua esposa (Foto: Reprodução) Marcela Barrozo viveu Estelinha na trama. Hoje ela faz sucesso como digital influencer (Foto: Reprodução) Kayky Brito viveu Bernardete, garoto que foi criado como menina (Foto: Reprodução) Intérprete de Beleza, Samuel Melo seguiu na TV. Seu papel mais recente foi em 'Topíssima', da Record (Foto: Reprodução) Sabrina de Souza foi a Darlene, filha de Inácia. Ela seguiu na carreira de atriz. Seu último trabalho na televisão foi em 2017, na novela 'Haja coração' (Foto: Reprodução) Guilherme Vieira foi Tonico, filho de Ana Francisca. Hoje é executivo de contas de uma feira de games (Foto: Reprodução)