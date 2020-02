Veja como montar looks e fantasias de Carnaval pagando pouco

Que tal combinar sua saia de tule com um cropped cheio de beleza e estilo? Nas lojinhas da avenida sete não faltam opções por R$ 25. Tem com renda, brilho, guipir... Eu amei esse que encontrei na loja Sempre Linda, que fica na Avenida Sete, logo depois do calçadão do Relógio de São Pedro, do mesmo lado. Informação importante: esse valor é para pagamento em espécie, no débito ou crédito vai pra R$ 27.