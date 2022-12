Veja como será a cerimônia de posse de Jerônimo Rodrigues como governador

A sessão solene de posse de Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior como governador e vice-governador do Estado da Bahia, respectivamente, acontece na manhã deste domingo (1º), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A chegada do governador eleito ao local está prevista para 7h30. Acompanhado da próxima primeira-dama, a professora Tatiana Velloso, ele será recebido pelo presidente da Alba, o deputado estadual Adolfo Menezes. Em seguida, Jerônimo fará o primeiro pronunciamento à imprensa no dia, em área reservada.

O início da sessão solene, que acontecerá no plenário da Assembleia, está programado para 8h e contará com a presença de outras autoridades, como o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Nilson Castelo Branco, e a procuradora-geral de Justiça, Norma Angélica Cavalcanti. A abertura da cerimônia será feita pelo presidente da Assembleia Legislativa, que formará uma comissão de deputados para conduzir o governador e o vice-governador ao Plenário.

Após a execução do Hino Nacional pela banda de música Maestro Wanderley, da Polícia Militar, o deputado Adolfo Menezes convidará Jerônimo Rodrigues a proferir a leitura do Compromisso Constitucional (juramento). Na sequência, fará o mesmo procedimento com Geraldo Júnior.

Logo depois, o presidente da Alba convidará o 1º secretário da Mesa Diretora, deputado estadual Júnior Muniz, para ler o Termo de Posse e a declaração de bens do Governador, que serão assinados por Jerônimo Rodrigues. Neste momento, ele será declarado empossado pelo presidente da Alba. O rito se repetirá com o vice-governador.

Já empossado, Jerônimo Rodrigues fará seu primeiro discurso como governador da Bahia no plenário da Assembleia Legislativa. A cerimônia será concluída com a execução do Hino da Bahia e terá transmissão ao vivo pela TV Alba e pelo canal do Governo no Youtube.

Passagem em revista

Após a sessão solene dentro do plenário da Assembleia, o governador Jerônimo Rodrigues será conduzido à área externa da Assembleia Legislativa, onde passará em revista à tropa, composta por cadetes e integrantes da banda de música Maestro Wanderley, que desfilarão prestando continência ao governador empossado.

Ao final deste ato, no mesmo local, Jerônimo Rodrigues falará novamente à imprensa, agora na condição de chefe do executivo estadual.

Transmissão de cargo

O ato seguinte à sessão solene será a transmissão do cargo de Rui Costa para o já empossado Jerônimo Rodrigues. O evento está previsto para ocorrer em uma tenda climatizada instalada na área verde da Assembleia Legislativa. O ato também terá transmissão ao vivo pela TV Alba e pelo YouTube do Governo da Bahia e contará com a presença de senadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, vereadores, representações de movimentos sociais, do setor produtivo e dos mais diversos segmentos da sociedade civil.

Nesta segunda cerimônia, Rui Costa fará um pronunciamento ao público presente antes de assinar o Termo de Transmissão de Cargo de Governador do Estado junto com o governador Jerônimo Rodrigues, que também discursará.

A execução do Hino oficial da Bahia encerrará o evento, que deve ser concluído às 11h. Depois, Jerônimo e comitiva irá se deslocar até Brasília, onde ocorrerá, também no domingo, a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.