Veja como votaram deputados baianos na PL que muda registro de agrotóxicos

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (9) projeto de lei 6299/02, que ficou conhecido como PL do veneno, pelos críticos, e que altera as regras de registros de agrotóxicos no Brasil. O projeto ficou em tramitação por 20 anos.

O projeto fixa prazo para a obtenção de registro de agrotóxicos no Brasil; centraliza no Ministério da Agricultura as tarefas de fiscalização e análise desses produtos para uso agropecuário; e prevê a concessão de registro temporário se o prazo não for cumprido.

Devido às mudanças aprovadas pelos deputados, o projeto de lei voltará ao Senado para nova votação. O projeto foi aprovado na forma do substitutivo do relator, deputado Luiz Nishimori (PL-PR). Pelo texto, o prazo máximo para o registro varia de 30 dias (para pesquisa, por exemplo) a dois anos (produto novo ou matéria-prima nova).

Apesar de a Constituição Federal chamar esses produtos de "agrotóxicos", Nishimori muda o termo na lei para "pesticidas". Quando usados em florestas e em ambientes hídricos, os agrotóxicos passam a ser chamados pelo projeto de "produtos de controle ambiental" e seu registro caberá ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Ministério do Meio Ambiente.

Os dois ministérios (Agricultura e Meio Ambiente) e o Ministério da Saúde, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), continuam a emitir parecer para os procedimentos de registro ou mudança do agrotóxico, mas somente o órgão registrante (Ministério da Agricultura) poderá aplicar as penalidades e auditar empresas e institutos de pesquisa.

Veja como votou cada deputado da bancada baiana, de acordo com lista divulgada pelo Congresso em Foco:

Abílio Santana (PL-BA) – Sim

Adolfo Viana (PSDB-BA) – Sim

Afonso Florence (PT-BA) – Não

Alex Santana (PDT-BA)

Alice Portugal (PCdoB-BA) – Não

Antonio Brito (PSD-BA) – Sim

Arthur O. Maia (DEM-BA) – Sim

Bacelar (Podemos-BA)

Cacá Leão (PP-BA) – Sim

Charles Fernandes (PSD-BA) – Sim

Claudio Cajado (PP-BA) – Sim

Daniel Almeida (PCdoB-BA) – Não

Elmar Nascimento (DEM-BA) – Sim

Félix Mendonça Jr (PDT-BA) – Não

Igor Kannário (DEM-BA) – Sim

João C. Bacelar (PL-BA) – Sim

Jorge Solla (PT-BA) – Não

José Nunes (PSD-BA) – Sim

José Rocha (PL-BA) – Sim

Joseildo Ramos (PT-BA) – Não

Leur Lomanto Jr. (DEM-BA) – Não

Lídice da Mata (PSB-BA) – Não

Marcelo Nilo (PSB-BA) – Não

Márcio Marinho (Republican-BA)

Mário Negromonte Jr (PP-BA) – Não

Otto Alencar (PSD-BA) – Não

Pastor Isidório (Avante-BA) – Não

Paulo Azi (DEM-BA)

Paulo Magalhães (PSD-BA) – Sim

Professora Dayane (PSL-BA) – Sim

Raimundo Costa (PL-BA)

Ronaldo Carletto (PP-BA) – Sim

Sérgio Brito (PSD-BA) – Sim

Tia Eron (Republican-BA)

Tito (Avante-BA) – Sim

Uldurico Junior (PROS-BA) – Sim

Valmir Assunção (PT-BA) – Não

Waldenor Pereira (PT-BA) – Não

Zé Neto (PT-BA) – Não