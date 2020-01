Veja fotos da Cidade Tricolor, inaugurada neste sábado pelo Bahia

O centro de treinamentos Evaristo de Macedo, popularmente conhecido como Cidade Tricolor, é inaugurado oficialmente neste sábado (11). O evento conta com a presença dos sócios do Bahia e também do próprio Evaristo, campeão brasileiro em 1988 e grande homenageado do dia.

Confira fotos da estrutura do novo CT tricolor:

Crédito: Felipe Oliveira/ EC Bahia

Local conta com parquinho para crianças

Salão de jogos para os momentos de lazer

Academia

Local também conta com banheiras para a recuperação dos jogadores

Piscina

Um dos seis campos de treinamento

Departamento médico

Entrada

Local conta com diversas esculturas

Departamento de comunicação e marketing

Auditório

Consultório odontológico

Área interna