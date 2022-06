Veja guia completo para todos bolsos e gostos no São João

Foi numa noite igual a essa que tu me deste a triste notícia, em 2020: não vai ter São João por causa da covid. Havia balões no ar quando você, um ano depois, me falou algo muito parecido: acabou o milho, não vai ter festa de novo. Mas agora, bença, ninguém vai pipocar. Da capital ao interior, com máscara na cara e o rojão na mão, é hora de levantar a poeira e reacender a chama da festa mais popular da Bahia – com a licença do Carnaval,

monopólio da capital.

Embora ela, Salvador, esteja descendo em peso para o interior, a cidade não vai ficar vazia – nem de gente nem de folia. E pensando em tudo isso, preparamos um grande guia de diversões tanto para a Cidade da Baía quanto para quem vai em busca dos são joões perdidos.Na página 16, indicamos as melhores rotas para deixar a capitá, fugindo das estradas mais foguetadas e, claro, de possíveis aglomerações automobilísticas. Já na 17, conheça grupos de caronas para rachar a gasolina em tempo de bombas estourando (no preço).

O GUIA COMPLETO ESTÁ AQUI:

E se você é o tipo de viajante que busca caminhos mais tradicionais, sem axé ou outras contaminações musicais, veja a página 20, com o melhor

das festas que só tocam forró e baião. E se quiser ainda mais tradição, tem a programação de quadrilhas juninas, na 28.

Quem optar por renovação, a dica é ver onde as grandes estrelas nacionais da música vão brilhar, na página 18. São mais ou menos nesses mesmos lugares que ficam os maiores points da pegação, que a gente destrincha melhor na 21, esquentando a fivela de respeito. E pra você curte um licor e

quentão, que tal trocá-los por um vinho licoroso? Veja na 29 uma lista de opções bem docinhas, que podem harmonizar com os bolos de milho, carimã, aipim e tapioca que brotam na página seguinte.

Se o forró pé de serra não vingar, o que acha de um forró pé na areia? A página 26 traz uma lista de cidades para curtir o São João à beira-mar. E já que voltamos ao litoral, chegamos ao início e final da jornada: a capital. Por aqui, você vai conhecer a história do samba junino, tradição nascida

entre moradores que não conseguiam viajar nessa época: levada nas páginas 24 e 25.

Quem sambou, não viajou e ainda vai ficar cuidando de menino, na 27 tem um roteiro especial para entreter a criançada. E para os grandinhos, na 22

e 23, trazemos a programação completa de Paripe, Pelourinho, Parque de Exposições e tudo que é lugar que vai rolar a festa. É hora de reacender a chama,afinal, novos sonhos vão rolar.



VEM PRO FORRÓ!

Por motivo do recente aumento de casos de covid-19, o CORREIO volta a chamar a atenção para a necessidade da vacinação completa (de acordo com cada faixa etária) contra o novo coronavírus. Além disso, sugere o uso de máscaras apropriadas, a higienização das mãos e o cuidado com aglomerações.