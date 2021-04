Veja lista de ex-BBBs que participarão de No Limite

A lista completa dos participantes que estarão no reality No Limite será divulgada nos intervalos do Domingão neste domingo (25). O reality de sobrevivência será apresentado por Andre Marques.

Veja os participantes:

Outro nome confirmado na nova edição do 'No Limite' é Arcrebiano Araújo, que acabou de participar do 'BBB 21'. O educador físico é de Vila Velha, no Espírito Santo, tem 29 anos e trabalha como modelo e instrutor de crossfit. Segundo eliminado da atual edição, Bil marcou sua participação na casa também pelo seu envolvimento com Karol Conká.

Arcrebiano, BBB 21

Paula Amorim é o primeiro nome confirmado para a nova edição do 'No Limite'. A sister, que é ex-jogadora de vôlei, terminou o 'BBB18' em quarto lugar e durante sua passagem pelo reality, a mineira engatou um romance com o brother Breno, com quem é casada atualmente. Paula tem 32 anos e trabalha como influenciadora digital e empresária.

Angélica Ramos, ex-participante do 'BBB15', também está confirmada para encarar os desafios do 'No Limite'. A ex-sister, que foi a quinta eliminada da sua edição, marcou sua passagem no programa por não levar desaforo para casa. Atualmente, a paulistana de Embu das Artes, de 39 anos, mora na Bélgica e trabalha como influenciadora digital, modelo e atriz.

Paula Amorim

O paulistano Marco Aurelio Viegas também está confirmado para o 'No Limite'. O ex-BBB18 nunca deixou de se posicionar no jogo e chegou a ter algumas tretas com outros participantes. Viegas resistiu por mais de 24 horas em uma das provas e foi o 11o eliminado de sua edição. Atualmente, o músico de 36 anos usa suas redes sociais para divulgar seu trabalho como cantor.

Viegas

Novos nomes serão anunciados em breve