Veja lista de novos emojis que chegarão em breve ao WhatsApp

Tão importante quanto os textos e áudios são os emojis no WhatsApp. E a vasta coleção de carinhas, bichinhos e plantas vai aumentar com a chegada de 37 emojis que devem aparecer primeiro no iOS 15.4 para os usuários de iPhone. Quem usa Android deve receber o pacote pouco tempo depois.

De acordo com a versão 14 do Unicode, que foi lançada pela primeira vez em setembro de 2021, a Emojipedia publicou um spolier de como seriam os novos emojis. Afinal, ninguém aguenta curiosidade por muito tempo, não é?

Na lista de símbolos estão sete novos emojis sorrindo: rosto derretido, um rosto brincando de esconde-esconde, um rosto saudando e um rosto segurando as lágrimas. Além disso, há outros emojis como feijão e vários apertos de mão multirraciais.

Ainda não há uma data confirmada para a chegada da novidade, mas ela deve acontecer nas próximas semanas.

1. Rosto derretido

2. Rosto com olhos abertos e mão sobre a boca

3. Rosto com olho espreitando por trás das mãos

4. Saudando metade do rosto

5. Face de linha pontilhada

6. Rosto com boca diagonal

7. Rosto segurando as lágrimas

8. Mão direita

9. Mão esquerda

10. Palma para baixo

11. Palma para cima

12. Mão com dedo indicador e polegar cruzados

13. Dedo indicador apontando para o espectador

14. Mãos do coração

15. Morder o lábio

16. Pessoa com coroa

17. Homem grávido

18. Grávida

19. Trollar

20. Coral

21. Lótus

22. Ninho vazio

23. Ninho com ovos

24. Feijão

25. Líquido saindo de um copo

26. Jarra de pedreiro

27. Tobogã de playground

28. Roda

29. Bóia de anel

30. Hamsa

31. Bola de espelhos de discoteca

32. Bateria fraca

33. Muleta

34. Raio-X

35. Bolhas

36. Cartão de identificação

37 Sinal de igual pesado

38. Apertos de mão multirraciais