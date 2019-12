Veja o balanço da campanha do Bahia ao longo da Série A 2019

O Bahia encerrou a temporada 2019 no último domingo (8), quando chegou ao fim a 38ª rodada da Série A do Brasileirão. A campanha não fechou como esperado - foi com derrota para o Fortaleza, no Castelão, por 2x1 -, mas o Esquadrão conseguiu ficar na 11ª colocação, igualando a marca de 2018.

Ao longo do campeonato, o tricolor alcançou o 5º lugar, sua melhor posição no ano. Brigou durante boa parte do torneio por uma vaga na Liberdadores, mas não foi dessa vez. Pelo menos, deu para confirmar presença na Sul-Americana de 2020.

Artilheiro do Bahia na competição, Gilberto anotou 14 gols - sendo responsável por quase 32% das marcações do clube no Brasileirão. Além dele, outros 12 jogadores balançaram a rede.

O CORREIO reuniu alguns números do Esquadrão nesta edição da Série A - incluindo uma comparação entre os dois turnos do time, o placar mais recorrente, os melhores públicos pagantes, os dias e horários em que a equipe mais jogou... Confira: