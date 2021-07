Veja o gol da derrota do Bahia para o São Paulo

Os torcedores que acompanharam o duelo entre São Paulo e Bahia na noite deste sábado (10) esperaram até os 46 minutos do 2º tempo para verem a bola estufar a rede. O gol marcado por Liziero foi sinônimo de alegria para os apaixonados pela equipe paulista e tristeza para os fãs do time baiano.

O único gol do jogo sacramentou o triunfo do São Paulo na 11ª rodada do Brasileirão. O resultado manteve o Esquadrão na 6ª colocação da Série A, com 17 pontos. O São Paulo subiu duas posições e está em 14º lugar, com 11 pontos. Como a 11ª rodada ainda será finalizada no domingo (11), pode haver mudança na tabela de classificação.

Confira a seguir o gol marcado por Liziero após levantamento de Reinaldo: