Veja o gol de Jael contra o Bahia na final da Copa do Nordeste

O único gol do primeiro duelo da final da Copa do Nordeste foi marcado aos 47 minutos do segundo tempo. Dos pés de Jael saiu o tento que garantiu o triunfo por 1x0 do Ceará contra o Bahia na tarde deste sábado (1º), no estádio de Pituaçu.

Bahia e Ceará voltam a se enfrentar no último e decisivo jogo da final da Copa do Nordeste no próximo sábado (8), às 16h, no estádio Castelão, em Fortaleza. Se der empate no reencontro, o alvinegro, atual campeão, fica com a taça. Se o Bahia vencer por um gol de diferença, o título será decidido nos pênaltis.

Antes do gol de Jael, a partida tinha sido marcada por duas expulsões muito semelhantes. Luiz Otávio e Charles exageraram nos carrinhos e deixaram o gramado ainda na etapa inicial. Veja a seguir o gol marcado por Jael e os lances das expulsões: