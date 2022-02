Veja o golaço de Rodallega no empate entre Bahia e CSA

O Bahia busca o segundo triunfo seguido na Copa do Nordeste, mas o empate por 1x1 com o CSA, na noite desta quarta-feira (16), na Fonte Nova, acabou tendo um saldo positivo para o Esquadrão. Além de ter saído atrás no placar, o tricolor atuou com um jogador a menos desde os três minutos do segundo tempo, quando Luiz Otávio foi expulso.

O gol que impediu a derrota do Esquadrão saiu aos 29 minutos da etapa final. Rodallega mandou um chute praticamente indefensável para vencer Marcelo Carné. Foi o quarto gol do colombiano na Copa do Nordeste. O colombiano se isolou na artilharia do torneio.

Com sete pontos, o Bahia segue na terceira colocação do grupo B do Nordestão. O Ceará lidera a chave, com 9 pontos, enquanto o Náutico aparece na segunda posição, com 8. O próximo compromisso do Bahia será contra o Fortaleza, neste sábado (19), às 19h45, no Castelão.

Veja o gol marcado por Rodallega: