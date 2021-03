Veja o que abre e o que fecha com a prorrogação do 'lockdown parcial'

A prorrogação do Toque de Recolher na Bahia até o próximo dia 1º de abril e a ampliação do prazo das medidas mais rígidas - 'lockdown parcial' - em Salvador e Região Metropolitana até a próxima segunda-feira (08) algeram o funcionamento de alguns serviços. O CORREIO checou todas essas informações e atualizou o já tradicional guia do abre e fecha neste período de pandemia. Confira o funcionamento das atividades logo abaixo:

Locomoção de pessoas nas ruas - restrita em todo território da Bahia das 20h às 5h, até às 5h do dia 1º de abril. Permitida locomoção em casos de urgência, ida a serviços de saúde ou farmácias;

Ônibus metropolitanos - circulação suspensa das 20h30 às 5h até 1º de abril;

SAC - atendimento presencial retorna a partir de quarta (3) no interior do Estado. Salvador e RMS são exceções e só retornam na segunda (08).

Metrô - encerram as operações das 20h30 às 5h, até 1º de abril;

Aeroporto de Salvador - Pousos e decolagens ocorrem normalmente, sem limite de horário;

Ônibus intermunicipais - circulação normal;

Praias e parques - fechados em Salvador;

Delivery - permitido até às 23h59, mas caberá ao dono oferecer transporte aos funcionários que ficarem além do horário do transporte público;

Padarias e mercados - Funcionam até às19h. Desta sexta, 05, o domingo, 07, fica proibido o comércio de bebidas alcoólicas;

Rede Mix - funciona até às 19h na sexta e no sábado. No domingo (07), ficam abertas as unidades de atacado, que fecharão normalmente às 13h, com exceção da loja do Imbuí, que fechará às 19h.

Assaí - Na sexta, 05, e sábado, 06, todas as unidades no estado funcionarão das 6h às 19h30. Domingo, 07: As unidades abrem às 7h, e fecharão às 18h (Salvador Calçada e Salvador Paripe) ou 19h30 (Lauro de Freitas, Camaçari, Salvador Golf Club e Salvador Mussurunga).

Na segunda, 08, todas as unidades no estado funcionarão das 6h às 19h30.

Extra - De sexta a domingo: Extra Paralela abre 6h e fecha 19h e Extra Vasco abre 7h fecha 19h

Pão de Açucar - Sexta e sábado: Unidade Costa azul funciona das 7h às 18h30; Unidade Shopping da Bahia funciona das 10h às 19h (No sábado, acesso exclusivo pelo estacionamento C). No domingo: Unidade Costa azul funciona das 7h às 18h30; Unidade Shopping da Bahia funciona das 13 às 19 (Acesso exclusivo pelo estacionamento C)

Venda de bebida alcoólica - proibida durante todo o fim de semana, de 05 a 07/03, mas pode voltar a ser comercializada na segunda-feira (08).

Atividades esportivas coletivas amadoras - proibida durante o decreto;

Eventos e atividades com aglomeração - proibidos até segunda, 08;

Ferry-boat e lanchinhas - funcionam até às 20h30 desta sexta, 05, e têm atividade suspensa entre sábado, 06, e domingo, 07

Comércio de rua - Fechado até às 5h de segunda (08) em Salvador e na RMS, com exceção das feiras livres porque são consideradas comércio essencial e podem funcionar até às 19h, com distância entre as barracas e protocolos anticovid-19;

Bares e restaurantes - Fechados até às 5h de segunda (08), funcionando apenas por delivery. Após este período, o decreto institui que deverão encerrar o atendimento presencial às 18h, permitido o delivery de alimentação até 0h.

Shoppings e Centros Comerciais - Regra determina o fechamento até `às 5h de segunda (08), com atendimento por Drive Thru:

*Shopping Piedade - Atividades presenciais suspensas até o dia 07 de março, com exceção das essenciais, a exemplo da Caixa Econômica, que funciona das 8h às 13h, e da Clínica Seta, das 7h30 às 19h. As operações de alimentação e medicamentos que estão funcionando exclusivamente com Delivery são: Burger King, McDonald's, Subway, Bob's , Vivaçai, Açaí no Kilo, Cacau Show e Doce Fatia, além da Farmácia de Manipulação Pólen. O Drive Thru segue funcionando com todas as modalidades, das 10h às 19h, na garagem G1.

*Shopping Paralela - Todos os lojistas podem operar delivery das 10h às 23h e drive thru das 10h às 19h, no estacionamento externo, com acesso pela Avenida Luís Viana Filho (Paralela).

*HiperIdeal: sábado 10h às 19h e domingo 12h às 19h

*Delivery de alimentação e drive thru: das 07h às 23h59, durante o período do decreto.

*Banco do Brasil: segunda a sexta-feira: 10h às 15h;

*Caixa Econômica: segunda a sexta-feira: 12h às 16h;

*Clivale: segunda a sexta-feira: 7h às 19h; sábado: 7h às 16h; domingo: fechada;

*Correios: segunda a sexta-feira: 10h às 19h; sábado e domingo: fechado;

*Hemoba: segunda a sexta-feira: 11h às 16h; sábado e domingo: fechado;

*Immune Vacinas: segunda a sexta-feira: 10h às 19h; sábado e domingo: fechada;

*Labchecap: segunda a sexta-feira: 6h30 às 19h; sábado: 6h30 às 12h; domingo: fechado;

*Lotérica: segunda a sexta-feira: 10h às 19h; sábado e domingo: fechada;



*Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping: seguirão a determinação dos órgãos públicos mantendo o fechamento dos empreendimentos até domingo, 07/03. No entanto, seguirão atuando com os serviços de Drive Thru, vendas nas plataformas online (www.salvadorshoppingonline.com.br e www.salvadornorteonline.com.br) e outras opções de delivery.

*Shopping Itaigara - O Bompreço funcionará das 7h às 19h durante o decreto;

*Shopping Paseo - retoma atividades na segunda às 10h;

*Shopping da Bahia:

- Delivery de Alimentação: funciona das 10h às 22h

- Supermercado Pão de Açúcar: segunda e terça das 10h às 18h30 – Acesso exclusivo pelo estacionamento C

- Clínica Clivale Mais: funciona das 7h às 19h - Acesso exclusivo pelo estacionamento D (pedestres) e D4 (veículos)

- Clivale Ressonância: funciona das 7h às 19h. – Acesso exclusivo pelo estacionamento C

*Shopping Bela Vista - Funcionamento do drive-thru das 10h às 19h.

- Venda de bebida alcoólica: encerrada às 18h de sexta, 05

- Delivery de alimentação: funciona até meia-noite na sexta, no sábado e no domingo

- GBarbosa: sábado das 09h às 19h e domingo das 11h às 19h

*Shopping Barra - Delivery de alimentação: funciona todos os dias até 23h