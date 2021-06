Veja o único gol da derrota do Bahia para o Internacional

O Bahia perdeu para o Internacional por 1x0 na noite deste domingo (13), em Pituaçu. O único gol do jogo foi marcado de pênalti, por Edenílson, aos 30 minutos do primeiro tempo. O próprio autor tentou driblar o goleiro Matheus Teixeira, buscou o contato físico e arbitragem marcou falta dentro da área.

Com o resultado, o Bahia caiu três posições na tabela e agora ocupa a 8ª posição, com quatro pontos. Já o Internacional subiu quatro posições e é o 13º colocado, também com quatro pontos.

Veja a seguir o gol: