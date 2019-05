Veja onde comprar produtos sem impostos nesta quinta

Cerca de 180 lojas estão vendendo todos os produtos com descontos de 20% a 40% nesta quinta-feira (30) em Salvador. A ação faz parte da 13ª edição do Dia Livre de Impostos. Os locais que participam da iniciativa estarão sinalizados com balões.

Mais de 100 estabelecimentos do Shopping da Bahia e do Shopping Barra aderiram à campanha e terão produtos vendidos com isenção total de impostos.

Há também pontos de venda fora dos centros comerciais participando, a exemplo do Boteco do Caranguejo, Rancho do Bolo, Bravo Burguer e o parque Big Jump.As lojas estarão com produtos e serviços comercializados sem impostos, e haverá um ato com a presença do impostossauro – dinossauro que simboliza a campanha do Dia Livre de Impostos e representa o impacto destruidor dos impostos sobre o poder de consumo.

Confira as lojas do Shopping Barra:

BB básico 1+1 Água Marinha Algazarra Andare Antônius Aquaroma Arezzo Arte em papel Avatin Bel Salvador Bibi Castro’s Charlot Charlotte Chehade D zum Delyrium DINNI Elementais Felissa Flora Granado GREGORY Hering Hope Ivan joias L’occitane Lacoste Leão de ouro Loccitane provence LoreJoais Lupo Magic Shoes Mahalo Mahogany Meia Malha Mix Jardim MR. CAT Multicoisas Papel e cia Piscuila Puket Sérgios Sigma Singu Labs/ Singular Pharma Sonho dos Pés Teashop Tip Top Trinco Tyrol UV. Line

Confira as lojas do Shopping da Bahia: